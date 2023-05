Albert Riera za slovo svetoval, da naj se vzgaja igralce in igra dober nogomet

V nadaljevanju preberite:

Z jutrišnjo novinarsko konferenco glavnih operativcev, direktorja Igorja Barišića in športnega direktorja Gorana Boromise, bodo pri Olimpiji že razkrili karte za novo sezono, v katero bodo šli z novim trenerjem. V tej vlogi bo Portugalec Joao Henriques. Po sobotnem zadnjem dejanju pa je dušo odprl tudi ključni junak dvojne krone trener Albert Riera, ki je priznal, da ni želel delati drame od slovesa. Toda kje in ali sploh bo 41-letni Španec nadaljeval trenersko pot na koncu le priljubljen med Green Dragonsi? Kdo so še zmagovalci in poraženci 32. sezone 1. SNL?