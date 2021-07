Prva velika predstava za vizum finala

V prvem polfinalu nogometnega se bosta na londonskem Wembleyju ob 21. uri pomerila Italija in Španija. V sredo bo na istem prizorišču še drugi polfinale med domačini Angleži in Danci, veliki finale letošnjega Eura pa bo London gostil v nedeljo.



Italijani so v skupini A, kjer so končali na vrhu, premagali Turčijo s 3:0, Švico prav tako s 3:0 in Wales z 1:0. V osmini finala so po podaljšku z nekaj težavami premagali Avstrijo z 2:1, v četrtfinalu pa nato prav tako po dodatnem delu tekme še Belgijo z 2:1.

Španija je imela še nekoliko težjo pot do polfinala. V skupini E se je Špancem odprlo šele ob koncu, potem ko so najprej igrali 0:0 s Švedi in 1:1 s Poljaki. V zadnji tekmi so odpihnili Slovaško s 5:0, si priigrali drugo mesto v skupini in nato v osmini finala v eni najbolj razburljivih tekem, polni preobratov, premagali Hrvaško po podaljšku s 5:3. Še več dela pa so imeli nato v četrtfinalu s Švicarji, saj so jih ugnali šele po enajstmetrovkah.



V uvodnem polčasu tega velikega dvoboja ni bilo golov: Španci so bili več pri žogi, Italijani pa so zadeli dve vratnici.



Italija : Španija (0:0)



Italija: Donnarumma; Emerson, Chielini, Bonucci, Di Lorenzo; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile, Chiesa.



Španija: Simon; Alba, Laporte, Garica, Azpilicueta; Pedri, Busquets, Koke; Olmo, Ovazabal, Torres.



