Prve angleške minute za gorenjskega in štajerskega Žana

Večji del slovenskih nogometnih reprezentantov se po euru že vrača v tekmovalni ritem. V Angliji sta se že v prvi tekmi z močjo drugoligaškega tekmovanja soočila Žan Vipotnik in Žan Celar. Štajerski Žan (Vipotnik) je s Swanseajem gostoval v Middlesborughu. V igro je vstopil v 64. minuti in se do konca le enkrat dotaknil žoge. Gostitelji so bili boljši z 1:0. Gorenjski Žan Celar je za londonski Queens Park Rangers igral do 71. minute in bil precej neviden. Povrhu je QPR prepričljivo izgubil proti West Bromwich Albionu.

Kot v sanjah je Timi Max Elšnik začel poglavje pri beograjski Crveni zvezdi. V prejšnjem kolu je v vlogi rezervista ob debiju za rdečo-bele zabil prvi gol, ta konec tedna pa je dobil priložnost od prve minute in v drugem polčasu zabil še svoj drugi gol. Sprožil je neubranljiv projektil z 22 metrov za vodstvo proti Novemu Pazarju s 3:1 (4:1).

Po porazu v uvodnem kolu avstrijskega prvenstva je prvak Sturm v štajerskem derbiju premagal Hartberg z 2:0. Slovenca v graškem moštvu Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta bila »motorja« prvakov. V Italiji so igrali pokalne tekme, ob vrnitvi v Empoli je Petar Stojanović igral šest minut, Jaka Bijol in Sandi Lovrić pa sta za Udinese igrala vso tekmo.