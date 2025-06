Trump spravil delegacijo Juventusa v zadrego (VIDEO)

Nogometaši Juventusa so z zmago s 5: 0 proti Al-Ainu uspešno začeli nastope na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, pred tem pa so obiskali Belo hišo, kjer jih je ameriški predsednik Donald Trump spravil v precej neprijeten položaj.

Trump je delegacijo italijanskega kluba, v njej sta bila tudi ameriška nogometaša Timothy Weah in Weston McKennie, poskušal zvabiti v debato o transspolnih ženskah v športu. »Ali bi lahko ženska igrala za vas, fantje?« je skupino vprašal Trump, ki je februarja z odlokom prepovedal nastopanje transspolnih oseb v ženskem športu.

Ker ni dobil odgovora presenečenih gostov, je vprašal še enkrat, nakar je Juventusov športni direktor Damien Comolli prekinil mučno tišino in diplomatsko odgovoril: »Juventus ima zelo dobro žensko ekipo.«

»Ampak mora igrati proti ženskam,« je želel imeti zadnjo Trump.

Članice Juventusove ženske ekipe so osvojile naslov italijanskega prvaka, njihovi klubski kolegi so bili četrti v serie A. V Washingtonu so tekmece iz Združenih arabskih emiratov premagali s po dvema zadetkoma Randala Kola Muanija in Francisca Conceicaa, en gol je dosegel Kenan Yildiz. Za Al-Ain je vso tekmo odigral novinec Marcel Ratnik.

Trump je sicer govoril o številnih temah, tudi o potencialnem napadu na Iran, jedrskem orožju in možnosti tretje svetovne vojne. Prisotna sta bila predsednik Fife Gianni Infantino in predsednik Juventusa John Elkann, tudi prvi mož skupine Ferrari.