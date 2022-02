Pulišić odpihnil Francoze, Vlahović tik za Del Pierom

Torkov večer lige prvakov v Londonu in Villarrealu ni razočaral, prednost pred povratnima tekmama (16. 3.) sta si priigrala Chelsea in Juventus, ki sta veljala za favorita že prej.

Angleži so rutinsko strli odpor Francozov, ki so igrali navidez enakovredno s svetovnimi prvaki (posest 51:49, streli 8:13, na vrata 4:2, koti 4:6), toda v napadu jim je manjkala kakovost. Zmagovalca sta odločila Kai Havertz z glavo po predložku Hakima Ziyecha iz kota (4. gol Chelseaja iz kota v LP) in Christian Pulišić.

Osmina finala do 16. marca

Na tekmi v Španiji velja izpostaviti gol napadalca Dušana Vlahovića. Srb je pri starosti 22 let in 25 dni postal drugi najmlajši strelec za Juventus v debitantski tekmi v ligi prvakov po Alessandru Del Pieru, ki mu je to uspelo pri 20 letih in 308 dneh. Izida: Chelsea: Lille 2:0 (Havertz 8, Pulišić 63), Villarreal: Juventus 1:1 (Parejo 66; Vlahović 1).

Drevi bodo končali »prvi polčas« osmine finala v Madridu in Lizboni, nato sledijo povratne tekme med 8. in 16. marcem, na zadnji dan bodo igrali prav sinočnji akterji.