Rafael levjesrčni popeljal Milan nazaj na vrh

Po sobotnem remiju Napolija in Interja v Neaplju (1:1) je AC Milan izkoristil priložnost in s tekmo več na vrhu lestvice zamenjal svoje črno-modre milanske sosede. Brez poškodovanih Zlatana Ibrahimovića, Mattea Gabbie in Simona Kjaerja, zaradi kartonov je počival še pomembni bočni branilec Theo Hernandez, so varovanci Stefana Piolija tesno ugnali Sampdorio, ki še ni mogla računati na zvezdniško okrepitev Sebastiana Giovinca.

Tekmo je odločil gol Rafaela Leaa že v osmi minuti, ko je po izbijanju Mika Maignana sprejel žogo in jo popeljal v kazenski prostor ter jo z desnico pospravil ob vratnico. Na 100. tekmi za Milan je 22-letni Portugalec dosegel 10. gol v sezoni, višji poraz je z nekaj odličnimi posredovanji po strelih Juniorja Messiasa in Olivierja Girouda preprečil Wladimiro Falcone, je pa bila nevarna tudi Sampdoria prek Antonia Candreve.

Pioli: S trdim delom poskušam uresničiti sanje

»To je bil popoln teden, da smo dobili vse tri tekme je gotovo izvrsten znak,« je bil v pogovoru za Sky Sport Italia zadovoljen Pioli, čigar moštvo je v zadnjem tednu dobilo še derbi z Interjem in četrtfinalni obračun italijanskega pokala z Laziem (4:0). Na vrhu lestvice je bil Milan nazadnje pred enim letom.

»Razmišljati moramo postopoma in ohraniti to miselnost. Zdaj imamo identiteto, ne glede na to, kdo igra, to pa me kot trenerja najbolj veseli. Trenutno imamo dve točki več kot lani ob istem času, težko bo, a v vsako tekmo se podamo kot v najtežji izziv. Scudetto? Če bi bil navijač, bi na tribunah slavil z navijači. S trdim delom poskušam uresničiti sanje. Kot trener sem tudi ponosen, ko so navijači sposobni nagraditi poteze, kot so boj za žogo in drseči štarti. Ko gre za samozavest, smo na zelo visoki ravni, tako da bomo klub, igralci in navijači vsi vlekli v isto smer. Vemo pa, da je pred nami dolga pot. Ne vem, če imamo najboljšo ekipo v ligi, a kar se tiče duha, ne zaostajamo za nikomer.

Na klopi Atalante ne bo Iličića, bo pa nov Slovenec

Empoli in Cagliari ter Genoa in Salernitana so se razšli z remijem 1:1. V soboto je Lazio s 3:0 ugnal Bologno, Napoli in Inter, pri katerem je Samir Handanović branil vso tekmo, sta se razšla z 1:1, Venezia pa je po golu in podaji Domna Črnigoja v gosteh premagala Torino z 2:1.

Zadnjeuvrščena Salernitana, pri kateri je Vid Belec sedel na klopi za rezerviste, je gostovala pri predzadnji Genoi, oba gola pa sta padla v prvem polčasu, povedli so domači z golom Mattie Destra, gosti pa so izenačili po golu Federica Bonazzolija. Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral vso tekmo, Leo Štulac pa ni dobil priložnosti za igro, je povedel v 38. minuti, ko je zadel Andrea Pinamonti, Cagliari pa je izenačil v 84. minuti prek Leonarda Pavolettija. Verona je gladko s 4:0 odpravila Udinese.

V nedeljo bosta še tekmi Sassuolo – Roma ter Atalanta – Juventus. Bergamčani zaradi osebnih težav že lep čas pogrešajo Josipa Iličića, se pa za nastop na tekmi poteguje mladi vratar Matevž Dajčar, produkt domžalske nogometne šole, sicer član mladinske ekipe Atalante. Piko na i bosta v ponedeljek zvečer pritisnili ekipi Spezie in Fiorentine.