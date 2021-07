Ramos navdušen nad Parizom: Prepričal me je Neymar

Španski branilec Sergio Ramos je v intervjuju za L'Equipe podrobneje spregovoril o prvih tednih kot član Paris Saint-Germaina, potem ko je po izteku pogodbe z madridskim Realom s Parižani podpisal dveletno pogodbo.



»Zelo sem srečen. Veliko dežuje ... (smeh) A z družino zdaj iščemo hišo in šolo za otroke. Prilagoditev na slačilnico je bila zelo dobra. Ni težav z jezikom med Španci in južnoameričani. Naučil se bom francoščine. Vsi so poskrbeli, da se v Parizu počutim zelo dobrodošlo,« je zadovoljen Ramos.



»Zame je to življenjska sprememba, nova etapa, nov cikel, ki se odpira. Zelo imam rad Madrid, ki je verjetno največji klub v zgodovini. Sem človek izzivov. Doživel sem prekrasne trenutke pri Realu, a gledam v prihodnost. PSG ni bil zelo daleč od zmage v ligi prvakov. A ne smemo primerjati PSG z Madridom. Bila je serija okoliščin, zaradi katerih sem v Madridu sprejel določeno odločitev. O tem sem govoril na moji novinarski konferenci in menim, da je to napaka, ki spada v preteklost. Zdaj želim govoriti le o mojih ciljih pri PSG. To ni le nek projekt, to je resničnost. Gre za ekipo, ki že veliko let zelo dobro igra nogomet, kot sem dejal pa je bila zelo blizu zmagi v ligi prvakov. Ima igralce, kot so (Kylian) Mbappe, (Angel) Di Maria, Neymar ali Marquinhos, ki so na mednarodni ravni. Rad se razvijam s takšnim kovom igralcev, ob katerih je nogomet lažji.«

Izjemno prijateljstvo z Neymarjem

Razkril je, da z novim trenerjem Reala Carlom Ancelottijem po Italijanovem povratku v klub še ni govoril, povsem drugače pa je v primeru Neymarja. Številni bodo presenečeni, toda Ramos in brazilski zvezdnik sta postala velika prijatelja že v letih, ko sta skupaj nastopala na španskih zelenicah: Neymar je bil seveda član velikega Realovega tekmeca Barcelone. Brazilčeve besede so bile tiste, ki so pomagale tehtnico pri odločanju za podpis pogodbe z novimi delodajalci usodno nagniti na stran Pariza, je zatrdil Ramos.



»Z Ancelottijem pred odhodom nisem govoril. Zelo ga imam rad, a do zdaj nisva govorila o ničemer. Z Neymarjem pa govoriva že šest ali sedem let. Kljub temu, da je igral pri Barci, jaz pa v Madridu, naju je vedno družilo izjemno prijateljstvo,« je povedal Ramos.



»To velja tudi za Di Mario ali Keylorja (Navasa), s katerima sem še vedno prijatelj po njunem odhodu iz Madrida. Neymar me je pred podpisom s PSG prepričal. Preden podpišeš za nov klub, je vedno dobro, da govoriš s številnimi igralci ali z (športnim direktorjem) Leonardom ali (predsednikom Naserjem) Al Helaifijem. Vsak me je na svoj način prepričal. Prepričala me je tudi dveletna pogodba za mojo družino in moj mir. Nato pa športni projekt. To sta bili prioriteti. Športni del je za kogar koli tisti, ki te na koncu prepriča. Seveda želim osvojiti ligo prvakov v Parizu. A predstavljam si, da je to cilj vseh, ki so tam. Priti v klub, ki ima 51 let in še ni osvojil lige prvakov ... To bi bil zgodovinski podvig. Z osebnega vidika bi bilo nekaj izjemnega imeti peti naslov v ligi prvakov.«

Chiellini in Bonucci sta še vedno reprezentanta ...

Francoski mediji so se po potrditvi njegove selitve iz španske prestolnice razpisali o velikem ulovu klubskega vodstva, ki je še odločneje napovedalo boj za tako želeno evropsko trofejo. 35-letni Ramos je v Pariz prišel tudi dobro spočit, saj ga selektor Španije Luis Enrique presenetljivo ni uvrstil v ekipo, ki je na pravkar končanem euru v polfinalu izgubila proti kasnejši prvakinji Italiji po izvajanju najstrožjih kazni.



»Da me imajo v Franciji za enega od treh najboljših nakupov v zgodovini kluba? To mi je v čast. Ponosen sem, da sem prišel v državo, v kateri čutim vso naklonjenost občinstva, medijev, vseh. Vedno sem čutil ta pritisk že takrat, ko sem bil zelo mlad pri Realu. Nogomet doživljam tako, kot ga moram, stoodstotno, ker tako vem, da lahko grem po tekmi domov z mirno vestjo, pa če sem dober ali slab, dam vedno vse od sebe,« je nadaljeval Ramos.



»Reprezentanca? Da, upam, da bom imel prihodnost v reprezentanci. Bonucci in Chiellini sta še vedno reprezentanta. A vem, da moram za to še naprej dajati svoj maksimum na zelenici. Igranje za reprezentanco je bilo zame vedno zelo pomembno. A kot država imamo težavo: ko gledam Premier League ali Italijo, vidim, da sta Bonucci in Chiellini heroja. Tudi naši rojaki bi se morali veseliti uspehov svojih nogometašev takšnega kova, a mi do svojih ne čutimo takšne naklonjenosti kot do koga drugega. To nam manjka in to pogrešamo. Žalostno je, a res je tako. Nisem le jaz občutil tega, tudi ostali so. Ko imamo izvrstne nogometaše, jih tu (v Španiji) ne cenimo. Morali bi bolj občudovati ljudi in jim manj zavidati.«

Za Messija se bo vedno našlo mesto, Mbappe pa naj ostane

Glede prihodnosti novega soigralca Kyliana Mbappeja in dolgoletnega rivala Lionela Messija je dejal, da ima Argentinec vedno odprta vrata, medtem ko Francozu svetuje, da naj, vsaj zaenkrat, še ostane v Parizu.



»Svetujem mu, da ostane v PSG. Nisem poklican za to, da odločam o prihodnosti Kyliana, a želim si, da ostane. Moraš imeti najboljše igralce in Kylian je med njimi, tako kot Neymar. Vsem trem nam lahko uspejo velike stvari. Če bi mu svetoval, da nekoč odide v Madrid? Seveda, to je eden največjih klubov na svetu. Na zgodovinski ravni najboljši. Po mojem mnenju morajo veliki igralci nekoč igrati tam. A zdaj si ga želim v svoji ekipi. Želim zmagati in za to si želim, da so najboljši ob meni. Gola pa proti Realu nikoli ne bi proslavljal. To je bolj kot karkoli drugega moja družina in je v mojem srcu. To spoštovanje si zaslužijo. Ne bi proslavljal niti enega gola in niti ene zmage,« je še povedal Ramos.



»Leo je med najboljšimi igralci na svetu. A to ni odvisno od mene. Lahko bi vam povedal tisoč reči, a te ne bi bile odločilne. Vsak sprejme odločitve, ki jih mora. A rad sem obkrožen z najboljšimi in zanj bo vedno mesto v moji ekipi.«

