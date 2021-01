Razigrani Iličić z Atalanto osvojil San Siro

Udinese odščipnil točki Interju

Samir Handanović ni imel veliko dela proti Udineseju, njegovo moštvo pa je osvojilo le točko. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Feratović spremljal zmago Rome

Italijansko prvenstvo, sobotne tekme 19. kola

Nogometaši Atalante so v 19. kolu italijanskega prvenstva zmagali na derbiju z vodilnim Milanom (3:0) in svoj niz neporaženosti podaljšali na 10 tekem.Pri moštvu iz Bergama je imel znova zelo pomembno vlogo slovenski reprezentant. Ta je uspešno zadel z bele točke, sprožil kar 7 strelov proti nasprotnikovemu golu in s svojimi preigravanji povzročal velike preglavice Milančanom. Statistični portal WhoScored mu je namenil drugo najvišjo oceno na tekmi (8,8).Milančani v prvem polčasu nikakor niso razvili svoje igre in so ostali brez strela na gol. Atalanta je bila boljša in svojo premoč kronala z zadetkom v 26. minuti, ko je po podajiz glavo zadelZa povišanje vodstva je imel največ zaslug Josip Iličić. Ta je v 31. minuti priboril enajstmetrovko in z natančnim strelom v desni spodnji kot dosegel svoj tretji gol v sezoni.Končni izid je v 77. minuti postavil, ki je na levi strani kazenskega prostora sprejel podajo Romera in žogo poslal v bližnji kot.Atalanta je slavila zasluženo zmago in podaljšala svoj niz neporaženosti v italijanskem prvenstvu na 10 tekem. Kot zadnja jo je 28. novembra premagala Verona.Drugouvrščeni Inter je na gostovanju pri Udineseju odigral tekmo brez golov.Razmerje v strelih je bilo 9:6 za Milančane, a je vse njihove 4 strele v okvir vrat ustavilZa Inter je vso tekmo branil kapetanin se uspešno soočil z edinim strelom proti golu.Ekipe Rome je v napetem obračunu s 4:3 premagala Spezio.Rimljani so vodili večino tekme, bili v rezultatski prednosti 1:0 in 3:1, a so gostje v 90. minuti izenačili prek. A domači so imeli dovolj časa za zmagoviti gol, ki ga je v 92. minuti dosegelPri Romi je bil med rezervisti tudi 18-letni slovenski branilecRoma - Spezia 4:3 (Mayoral 17., 52., Karsdorp 55., Pellegrini 92.; Piccoli 24., Farias 59., Verde 90.)Feratović je bil na klopi RomeMilan - Atalanta 0:2 (Romero 26., Iličić 53./11-m, Zapata 77.)Iličić je igral do 83. minute za AtalantoUdinese - Inter 0:0Handanović je branil vso tekmo za InterFiorentina - Crotone (20.45)