Rdeči biki izgubili točki proti Eintrachtu

Nogometaši Leipziga so se v 25. kolu nemškega prvenstva morali zadovoljiti le s točko, potem ko so na svojem igrišču igrali neodločeno z Eintrachtom (1:1).Drugouvrščeni rdeči biki so bili po sobotni zmagi Bayerna pod pritiskom, da tudi sami osvojijo vse tri točke in ohranijo zaostanek, vendar pa niso izpolnili svojega cilja in so zaostanek povečali na 4 točke.Za gostitelje se je tekma začela dobro, saj so v 47. minuti prešli v vodstvo.je udaril z razdalje, vratarje žogo odbil predse, tja pa je pritekelin jo zabil v mrežo.Moštvo iz Frankfurta je izenačilo v 61. minuti, ko jez leve strani podal v kazenski prostor, tam je obramba Leipziga povsem pozabila na, ki je neovirano zadel za 1:1, kar je bil tudi končni rezultat.Slovenski nogometašje dvoboj spremljal s klopi za rezerviste.