Rdeči pod vplivom Slotovega besa nad ranjeni in jezni PSG

Če bo Liverpool tako podrejen Paris Saint-Germainu, kot je bil pred šestimi dnevi na Parku princev, se ne bo več mogel zanašati na Fortuno in vratarja Alissona Beckerja, ki sta mu podarila zmago z 1:0 (Harvey Elliott, 87.). Nogometni bogovi so muhasti in kaj lahko bi mu obrnili palec navzdol. Tega se še kako dobro zaveda trener Arne Slot pred nocojšnjo angleško-francosko revanšo osmine finala lige prvakov na Anfieldu, kjer se gostje zelo redko veselijo.

povratne tekme

Danes bodo znani prvi štirje četrtfinalisti prenovljenega paradnega tekmovanja pod okriljem Uefe. Inter in Bayern sta že prejšnji teden storila velik korak k napredovanju in se bosta verjetno srečala v prvi polovici aprila. Tudi Barcelona si je na Portugalskem kljub igralcu manj priigrala lepo prednost, ki jo bo težko zapravila na olimpijskem štadionu na Montjuicu.

Glede na videno bo najbolj odprta tekma ob reki Mersey, kjer bo Liverpool želel popraviti vtis z gostovanja v Franciji. Zgolj dva sprožena strela (PSG 27), 30-odstotna posest in dva kota (PSG 14) ni predstava, ki bi bila v ponos šestkratnim evropskim prvakom, ki suvereno korakajo k 20. angleškemu naslovu. Arne Slot, ki je več kot uspešno zamenjal Jürgena Kloppa, želi videti razigrani Liverpool, ki poganja strah v kosti tekmecem na Anfieldu. Ne nazadnje rdeči na evropskih tekmah nikdar niso doma zapravili prednosti, kadar so zmagali v gosteh.

Arne Slot je bil jezen na igralce Liverpoola. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Vse je enkrat prvič, bi porekel pariški trener Luis Enrique, ki je bil zadovoljen, ker je PSG v soboto pokazal moč v gosteh in odpravil Rennes s 4:1. Dva gola je dosegel Ousmane Dembele in bo bržčas glavna nevarnost za Beckerja, ki je v mestu luči odigral tekmo kariere, kot se je sam izrazil.

Liverpool, ki je konec tedna uprizoril zasuk in premagal Southampton ter vodstvo pred Arsenalom v premier league povečal na praktično neulovljivih 15 točk, želi dobro voljo prenesti v nedeljo, ko bo na Wembleyju finale ligaškega pokala z Newcastlom. Slot bo imel priložnost osvojiti prvo lovoriko v Angliji.

Mohamed Salah je v življenjski formi. FOTO: Paul Ellis/AFP

»To je bil prvi od treh finalov,« je po zmagi proti Southamptonu odleglo Nizozemcu, ki je po 0:1 ob polčasu opravil tri menjave, preobrat pa sta uprizorila Darwin Nuñez in Mohamed Salah z dvema enajstmetrovkama. Salah, ki se mu pogodba izteka, igra v življenjski formi, na 41 tekmah je dosegel 32 golov in 22 podaj.

»Upam, da bomo naslednja dva finala odigrali bolje. Proti PSG moramo biti za stopnjo ali dve bolj intenzivni, če želimo sploh razmišljati o napredovanju,« je razmišljal Slot, ki je bil med polčasom sobotne tekme – zaradi kazni jo je spremljal s tribune – zelo slabe volje. Salah je razkril, da še ni imel trenerja, ki bi bil tako jezen. »Zlil je ves gnev na nas. Včasih potrebuješ nekaj takšnega, da te prebudi,« je povedal Egipčan, favorit za letošnjo zlato žogo.

Luis Enrique pričakuje boljšo učinkovitost PSG. FOTO: Jean-francois Monier/AFP

Igrali bodo za zdravnika

Nemške prvake iz Leverkusna le čudež reši pred izpadom, za nameček so za nekaj tednov ostali brez glavnega zvezdnika Floriana Wirtza, tudi Feyenoord bo težko nasul tri gole Interju, ki je doslej na devetih tekmah prejel en zadetek. Na presenečenje upa Benfica, ki jo čaka težko delo pri Barceloni. Slednja je odpovedala sobotno tekmo z Osasuno in v taboru blaugrane so odločeni, da bodo igrali tudi za tragično umrlega klubskega zdravnika Carlesa Minarra Garcio. »Ekipa se dobro sooča z izgubo, osredotočeni smo na tekmo. Zelo je pomembno, da zmagamo za Carlesa,« pravi trener Hansi Flick.