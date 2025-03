Arteta Arsenala noče odpisati iz bitke za naslov

Po minulem koncu tedna je Liverpool v odličnem položaju za osvojitev novega naslova angleškega prvaka. Zmaga proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu in remi drugouvrščenega Arsenala pomenita, da je prednost rdečih narasla na petnajst točk.

Topničarji so na vedno zahtevnem gostovanju na Old Traffordu remizirali z Manchester Unitedom. Gol prednosti, ki ga je ob koncu prvega polčasa zabil domači kapetan Bruno Fernandes, je v 74. minuti izničil Declan Rice. Bližje drugemu zadetku so prišli rdeči vragi, a je gostujoči vratar David Raya v predzadnji minuti dvoboja ubranil Fernandesov strel z bližine.

Na zadnjih treh ligaških tekmah Arsenal, ki ima tekmo manj od prvega favorita za naslov, ni zmagal. Poraz na londonskem derbiju z West Hamom ter dva zaporedna remija proti Nottingham Forrestu in Manchester Unitedu so topničarje oddaljili od Liverpoola. Moštvo Arneja Slota za potrditev naslova potrebuje zgolj 16 točk od možnih 27.

Kljub veliki razliki trener topničarjev Mikel Arteta meni, da bitka za angleškega prvaka še ni odločena. »Nočem tako govoriti, vendar smo danes razočarani, ker nismo zmagali na naši tekmi – zavedamo se nujnosti in če hočeš imeti kakršne koli možnosti za to, moraš zmagati na vsaki tekmi,« je komentiral Arteta.

Naslednjo tekmo bosta Arsenal in Liverpool odigrala v v Uefini ligi prvakov. Topničarje čaka PSV iz Eindhovna, proti kateremu so prvo tekmo dobili s 7:1, Liverpool pa bo proti Paris Saint-Germainu branil minimalno prednost (1:0).