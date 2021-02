Rdeči vragi načrtujejo nakup tarče iz Dortmunda po znižani ceni

Pri angleškem velikanu Manchester Unitedu si obetajo, da se bodo med poletnim prestopnim rokom uspeli okrepiti z angleškim reprezentantom Jadonom Sanchom, kateremu so se lani odrekli zaradi previsoke odškodnine. Tokrat jim gre na roko tudi slabo finančno stanje nemškega kolektiva.



Preteklo leto se je dolgo časa vlekla saga okoli prestopa Sancha iz Dortmunda v Manchester. Rdeči vragi so se zelo ogreli za krilnega nogometaša, ki je navdušil z 20 goli in 20 asistencami na 44 tekmah, vendar pa so Dortmundčani zanj zahtevali 120 milijonov evrov.



Pri Unitedu niso želeli odšteti tolikšnega zneska za svojo tarčo, zato se odličnemu Angležu ni uresničila želja o vrnitvi v domovino in je podaljšal bivanje v Nemčiji.



Zdaj so okoliščine veliko bolj naklonjene Manchester Unitedu. Dortmundčani so namreč sporočili, da so v prvi polovici finančnega leta 2020/21 utrpeli izgube v višini 26 milijonov evrov, za nameček pa jim zavoljo slabih rezultatov v domačem prvenstvu grozi, da bodo ostali brez nastopa v ligi prvakov, kar bi predstavljalo dodaten finančni udarec in bi se morali odreči svojim najboljšim nogometašem, med katerimi imata veliko snubcev Jadon Sancho in norveški napadalec Erling Haaland.



V angleškem klubu si ob tem manejo roke in po poročanju tamkajšnjih medijev načrtujejo, da bodo svojo tarčo dobili po občutno znižani ceni. Njihova prva ponudba za Sancha naj bi bila visoka zgolj 57 milijonov evrov, nad katero pri Borussii zagotovo ne bi bili navdušeni, vendar pa bi morali upoštevati svoje finančno stanje.



Za zdaj sta jasni dve stvari. Sancho bo poleti zagotovo zapustil Dortmund, njegovi delodajalci pa zanj ne bodo dobili želene devetmestne številke.

