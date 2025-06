Real in Al Hilal še zadnja v osmino finala

Nogometaši Reala iz Madrida in Al Hilala so se kot zadnji uvrstili v osmino finala na klubskem svetovnem prvenstvu, ki poteka v Združenih državah Amerike. V zadnjem krogu skupinskega dela je Real v Philadelphii s 3:0 premagal Salzburg, Al Hilal pa je bil v Nashvillu z 2:0 boljši od Pachuce. Madridčane v osmini finala čaka Juventus.

Prvo ime dvoboja med Realom, pri katerem je manjkal Kylian Mbappe, in Salzburgom je bil Vinicius Junior. Brazilec je z natančnim strelom z levico dosegel prvi zadetek na tekmi v 40. minuti in nato še sijajno s peto podal za drugega ob koncu prvega polčasa, ko je bil strelec Federico Valverde.

V drugem delu je imel svoje priložnosti tudi avstrijski predstavnik, a ni našel poti mimo Thibauta Courtoisa v madridskih vratih. V 84. minuti je končni izid po napaki obrambe Salzburžanov s prefinjenim strelom postavil Gonzalo Garcia.

Na drugi tekmi je savdski Al Hilal po dveh remijih zabeležil zmago, ki ga je popeljala v osmino finala. Varovanci Simoneja Inzaghija so sicer manj streljali proti vratom, a si pripravili več izrazitih priložnosti.

Ob odsotnosti Aleksandra Mitrovića, ki je manjkal zaradi poškodbe mišice, je v napadu blestel Salem Al Davsari in v 23. minuti najprej sijajno ustavil žogo, nato pa z lobom premagal vratarja mehiške zasedbe Sebastiana Jurada.

Pachuca je v drugem delu pritiskala, si priigrala nekaj priložnosti, a ni bila učinkovita, medtem ko je piko na i za napredovanje med 16 najboljših v 96. minuti postavil Marcos Leonardo.

Real je končal na vrhu skupine H s sedmimi točkami, Al Hilal je bil s petimi drugi, Salzburg s štirimi tretji, na dnu pa je bila Pachuca brez točk.

V osmini finala tako varovance Xabija Alonsa čaka obračun z Juventusom, ki je končal na drugem mestu skupine G, Al Hilal pa se bo pomeril z Manchester Cityjem. Meščani so v odločilni tekmi za prvo mesto v skupini G Juventus ugnali s 5:2, pri čemer je 300. zadetek v karieri dosegel Erling Haaland.

Dvoboji osmine finala se bodo začeli v soboto. Najprej se bosta ob 18. uri pomerili brazilski zasedbi Palmeiras in Botafogo, ob 22. uri sledi še evropski obračun Benfice in Chelseaja.

Ob dvobojih Reala in Juventusa ter Al Hilala in Cityja so ostali pari prvega kroga izločilnih bojev še PSG - Inter Miami, Flamengo - Bayern, Inter - Fluminense ter Borussia Dortmund - Monterrey.

Finale bo na sporedu 13. julija.