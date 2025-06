Ameriška nočna mora Kyliana Mbappéja, ki je zaradi hude bolezni vidno shujšal

Madridski Real svojo pot na klubskem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike nadaljuje brez svojega prvega zvezdnika. Medtem ko so soigralci na igrišču, Kylian Mbappé bije bitko z zahrbtno boleznijo, ki ga je fizično povsem izčrpala in pustila opazne posledice. Španski mediji poročajo, da je Francoz v le nekaj dneh izgubil kar pet kilogramov, njegov nastop na prvenstvu pa je pod velikim vprašajem. Medtem ko klub skrbi za njegovo zdravje, se v ozadju že kujejo načrti za prihodnost, ki mu namenjajo še bolj osrednjo vlogo.

Skrivnostna bolezen, ki je Francoza prikovala na posteljo

Težave za Mbappéja so se začele takoj po prihodu v ZDA. Pri francoskem napadalcu se je pojavila močna bolečina v trebuhu, zdravniški pregledi pa so potrdili diagnozo: akutni gastroenteritis. Gre za vnetje želodca in črevesja, ki povzroča bruhanje, drisko in splošno izčrpanost. Po informacijah španskega časnika Marca je bilo stanje tako resno, da je bil Mbappé zaradi povišane telesne temperature za kratek čas sprejet tudi v bolnišnico.

Posledice bolezni so bile dramatične. Številni viri španski viri navajajo, da je zvezdnik galaktikov v nekaj dneh izgubil med štiri in pet kilogramov. Zaradi bolezni je bil v popolni izolaciji in na posebnem prehranskem režimu, ki je temeljil predvsem na sadju in tekočini. Šele pred kratkim je začel z lažjimi treningi v telovadnici, a fotografije kažejo, da je bolezen pustila viden pečat na njegovi postavi.

Negotov povratek na igrišče

Kdaj se bo Mbappé vrnil na igrišče, ostaja neznanka, poročanje medijev pa je glede tega deljeno. Medtem ko nekateri viri, kot je Goal.com, omenjajo možnost, da bi lahko zaigral že na zadnji tekmi skupinskega dela proti Salzburgu, Marca poroča, da so možnosti za njegov nastop na tem prvenstvu vse manjše. Trener belih iz Madrida Xabi Alonso je ob tem poudaril, da s povratkom ne bodo hiteli. »Ne bomo ga forsirali, dokler si popolnoma ne opomore in povrne moči po izčrpavajoči okužbi,« je dejal Alonso.

Medtem ko se prva violina kluba ukvarja z zdravjem, vodstvo kraljevega kluba že gleda v prihodnost. Kot poroča Marca, se v Madridu pripravljajo na simbolično menjavo, ki bo potrdila Mbappéjev status absolutnega vodje ekipe. Po koncu klubskega svetovnega prvenstva, ko bo klub uradno zapustil legendarni Luka Modrić, naj bi Mbappé prevzel njegov dres s kultno številko deset.

Po odhodu Luke Modrića bo prav Kylian Mbappé postal novi lastnik kultne desetke. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Ta poteza po pisanju španskih medijev ni le formalnost. V klubu verjamejo, da je to logičen korak, s katerim bi »okrepili Mbappéjevo podobo na in izven igrišča« in ga ustoličili kot osrednjo blagovno znamko kluba. Mbappé, ki je v svoji prvi sezoni v dresu belega baleta zadel kar 43 golov, trenutno nosi številko devet. Številka sedem pripada Viníciusu Júnioru, zato je »desetka«, ki jo Francoz že nosi v reprezentanci in jo je nosil tudi v Monacu, najbolj logična izbira.

S tem bi postal šele deseti igralec v zadnjih 30 letih, ki bi nosil najprepoznavnejši dres kraljevega kluba.