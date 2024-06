Evropski prvak Real dobil veličasten sprejem v središču Madrida

Real Madrid je v finalu lige prvakov Borussio Dortmund in si pripisal rekordno 15. zmago v tem Uefinem tekmovanju. To so znali pozdraviti tudi meščani Madrida, ki so množično sprejeli najboljše nogometaše v Evropi. Avtobus z nogometaši Reala je iz Valdebebasa odpeljal ob 18. uri, slavje se je začelo že popoldne pri katedrali Almudena. Sledil je sprejem pri madridskem županu, kjer se je zbralo nekaj tisoč ljudi. Glavno rajanje pred množico navijačev se je začelo nato na poti proti mestni hiši in trgu Plaza de Cibeles. Več v spodnjem videu.

FOTO: Ana Beltran/Reuters

FOTO: Ana Beltran/Reuters

FOTO: Ana Beltran/Reuters

FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP