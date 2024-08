Resna in močna ženska nogometna liga bo še boljša

Potem ko so najboljši slovenski nogometni klubi sredi najzahtevnejšega tedna v tej sezoni, bodo dekleta odprla ligaško sezono ta konec tedna. V ligi bo deset klubov, naslov bo branila enajstkratna prvakinja Mura Nona, ki je vnovič glavni favorit za lovoriko. V rednem delu lige, ki so po novem imenuje Ženska nogometna liga Triglav, bo 18 kol, sledili bosta liga za prvaka z najboljšimi štirimi klubi in liga spodnjega dela, v katerem bo igrala šesterica.

Martin Koželj napoveduje še lepše čase za ženski klubski nogomet. FOTO: Jože Suhadolnik

»Veseli nas, da je deset klubov, postajamo resna in močna liga, kar potrjuje tudi povečano zanimanje. Po naši raziskavi se je zanimanje za žensko ligo povečalo za 15 odstotkov. Naredili bomo vse, da bo liga dobila še večjo veljavo,« je v Ljubljani zatrdil generalni sekretar NZS Martin Koželj, potem ko so se navzočim predstavili trenerji in kapetanke prvoligašev. Pari 1. kola: Cerklje – Radomlje Medex, Tabor MB – Krim, Olimpija – Gažon Le-Log Koper, Primorje Tosla Nutricosmetics – Ljubljana, Aluminij – Mura Nona (vsi v nedeljo).