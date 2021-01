Reusu zadrhtela noga, Mainz iz Dortmunda odnesel točko

Reakcija Marca Reusa po zapravljeni enajstmetrovki. FOTO: Ina Fassbender/Reuters

Leipzigu točka v Wolfsburgu

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so v 16. kolu nemškega prvenstva razočarali svoje navijače, saj so na svojem stadionu proti zadnjeuvrščenemu Mainzu igrali le neodločeno (1:1). Leipzig sje osvojil točko pri Wolfsburgu (2:2).Dortmundčani so na domači dvoboj z Mainzom vstopili z optimizmom, saj so imeli za seboj dve zaporedni zmagi in se približali mestom, ki vodijo v ligo prvakov.Domačini niso izgubljali časa in so povedli že v drugi minuti, ko je po podajizadel, a so sodniki njegov gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja.Borussia v nadaljevanju ni znala izkoristiti svoje premoči, Mainz pa je to kaznoval v 57. minuti z golomV zaključku je več pokazalo dortmundsko moštvo. V 73. minuti je z roba kazenskega prostora zadel, tri minute zatem pa so imeli domačini lepo priložnost za preobrat, saj so imeli na voljo kazenski strel, ki pa ga je zapravil kapetan Marco Reus.Zadnja ekipa nemškega prvenstva je tako iz Dortmunda odnesla veliko točko, gostitelji pa so ostali na petem mestu.Tudi Leipzig slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je v tem krogu osvojil točko, potem ko je na gostovanju pri Wolfsburgu igral 2:2.Rdeči biki so povedli že v 5. minuti z golom, a so domači še pred glavnim odmorom zrežirali preobrat. Najprej je v 22. minuti zadel, v 35. pa še. Gostom je točko v 54. minuti priborilKampl je igral do 78. minute in prejel rumeni karton.Leipzig je na gostovanju osvojil le točko in s tem zapravil možnost, da se začasno prebije na vrh lestvice. Vodilni Bayern lahko v nedeljo v primeru zmage nad Freiburgom pobegne na štiri točke.Na preostalih tekmah sta Köln in Hertha igrala 0:0, mreži sta mirovali tudi na dvoboju med Hoffenheimom in Arminio Bielefeld, Werder pa je premagal Augsuburg z 2:0.