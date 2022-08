Riera se zaveda nevarnosti vijoličastih ranjenih levov

V nedeljo ob 20.15 se bodo v Ljudskem vrtu v derbiju 1. SNL merili nogometaši Maribora in Olimpije. Ekipi 53. večni derbi pričakujeta s povsem drugačnima izhodiščema.

Olimpija je kljub vsem organizacijskim pretresom domačo sezono začela odlično. Ekipa pod vodstvom novega trenerja Alberta Riere kaže dobre obrise. Obramba na čelu z vratarjem Matevžem Vidovškom sploh še ni prejela zadetka, dosegla pa je štiri, pod katere so se vpisali Đorđe Crnomarković, Samuel Pedro, Almedin Ziljkić in Marcel Ratnik.

Olimpija je dobro začela domačo sezono. FOTO: Jure Eržen

»Gledam vse tekme vseh naših nasprotnikov. Ni potrebe, da preveč razmišljamo o tekmecu, seveda pa vedno vse analiziramo. Skrbim le za svojo ekipo in kako bomo mi igrali. Smo pripravljeni,« je zatrdil Riera in dodal: »Vemo, v kakšnem položaju je Maribor po porazih. Lahko bo zaradi tega bolj motiviran in se zavedal, da lahko s tekmo več dobi kot izgubi, lahko pa je to odlično za nas, saj zdaj gotovo ne doživlja najlepših trenutkov.«

Ljubljanska zasedba je kljub temu, da se strelsko še ni odprlo Mustafi Nukiću in/ali Ivanu Prtajinu, edina stoodstotna v ligi, skupaj z Radomljami pa tudi edina brez poraza. Na strani zeleno-belih bo v nedeljo zvečer tudi svežina, saj Olimpija po izpadu v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige nima več evropskih obveznosti.

Maribor si je za zadnjo predstavo v Evropi prislužil žvižge. FOTO: Marko Pigac

Te pa posebnega zadovoljstva ne prinašajo niti Mariborčanom. Štajerci so v četrtek zvečer doma v 3. krogu kvalifikacij evropske lige izgubili proti finski zasedbi HJK Helsinki z 0:2. To je bil tretji zaporedni poraz ekipe Radovana Karanovića, kar so nekateri navijači vijolične zasedbe pospremili z žvižgi, 53-letni trener pa je moral odgovarjati tudi že na ne najbolj prijetna vprašanja o morebitnem slovesu s trenerskega stolčka.

»Marsikdaj sem že prevzel odgovornost, prevzel jo bom tudi zdaj. Ne bom imel težav, če se bodo ljudje iz uprave odločili za moj odhod. S tem ne bo nobenih težav,« je Sportklub povzel besede Karanovića, ki je Mariborčane prevzel v prvi polovici prejšnje sezone in jih popeljal do 16. naslova prvaka, prvega po treh letih.

Štajerci so pod Karanovićevim vodstvom tudi prekinili dolg negativen niz devetih tekem brez zmage proti večnemu tekmecu iz Ljubljane. Aprila so na zadnjem derbiju prejšnje sezone slavili z 1:0, kar je bila prva domača zmaga proti Olimpiji po novembru 2017 in prva nasploh po septembru 2019.

Albert Riera si obeta poln plen. FOTO: Jože Suhadolnik

Takrat je zmagoviti gol dosegel Ognjen Mudrinski, ki pa ga ni več na Štajerskem, njegovo vlogo skuša prevzeti Roko Baturina, ki je dosegel dva od štirih mariborskih zadetkov v dosedanjem poteku prvenstva, preostala dva sta prispevala še en novinec Ivan Brnić in zdaj že nekdanji član Maribora Nino Žugelj, ki je blizu igranju v ligi prvakov, potem ko je njegov Bodö/Glimt na prvi tekmi 3. predkroga s 5:0 odpravil Žalgiris.

V oči pred derbijem pa kljub okrepitvam, kot je Sven Šoštarič Karič, bode precej luknjičasta obramba, saj so Štajerci, ki imajo zmago in dva poraza, zgolj v domači ligi na treh tekmah pokasirali sedem golov, le Mura je prejela enega več.

Sicer pa je Maribor, ki je med drugim v primerjavi z lansko sezono ostal tudi brez Antoina Makoumbouja, ob Brniću, Kariču in Baturini pripeljal tudi Vladana Vidakovića, Marina Laušića, Marka Božića ter Andraža Žiniča, medtem ko so pri Olimpiji med drugimi novinci Justas Lasickas, Agustin Doffo, David Sualehe, že omenjeni Pedro, Mateo Karamatić, Pascal Juan Estrada in Ivan Lagundžić.

Radovanu Karanoviću se že maje stolček. FOTO: Miloš Vujinović/mediaspeed.net

Pri Mariboru je z 850.000 evrov tržne vrednosti najvrednejši Brnić, pri Olimpiji pa z natanko milijonom kapetan Timi Max Elšnik. Transfermarkt sicer Maribor ocenjuje na 8,53 milijona, Olimpijo pa na 7,38 milijona evrov.

Tekmo v Ljudskem vrtu bo sodil David Šmajc.