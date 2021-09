Riquelmejeva prerokba: Messi bo osvojil ligo prvakov in se vrnil k Barci

Strah pred zadnjo tekmo

Dolgoletni reprezentant, čigar priljubljenost vsaj med privrženci modro-rumenih dosega tudi višavein, je zdaj podpredsednik Boce Juniors, njegov najnovejši intervju za ESPN pa je bil zelo odmeven, saj je namignil na naslednji korak v karieri»Upam, da bo Messi v Parizu še naprej užival. Ne vem, če je to kaj čudnega, a vsi bomo navdušeni, ko ga bomo videli uživati s (Kylianom) Mbappejem in Neymarjem. Če zdaj ne osvojijo lige prvakov, je nikoli ne bodo,« meni Riquelme, ki je nato postregel z udarno prerokbo o zaključku kariere slovitega rojaka. »Mislim, da bo Messi osvojil ligo prvakov s PSG in se nato upokojil pri Barceloni,« je nadaljeval 43-letni Riquelme.Kljub temu, da že lep čas deluje pri Boci, se od navijačev v vlogi nogometaša še ni poslovil na zelenici. To namerava popraviti enkrat v naslednjih mesecih, točen datum sicer še ni znan.»Če pogrešam nogomet? Ne, res ne. Vesel sem tu, kjer sem, vsak dan uživam v klubu. Pridem opoldne, domov pa se vrnem ob polnoči ali ob enih zjutraj. Nogomet sicer rad spremljam in ga tudi igram, žoge se nikoli nisem naveličal,« je še dodal Riquelme in razkril zaskrbljenost pred svojo zadnjo tekmo na legendarni Bomboneri. »Včasih se poslovilne tekme veselim, spet drugič ne. Zakaj? Ker vem, da bo zadnja ... Čudno je. Včasih se želim, da bi se zgodilo, spet drugič si želim, da bi čakanje trajalo še malce dlje,« je bil iskren Riquelme.