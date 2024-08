Robert Lewandowski junak katalonske zmage

Tudi nogometaši v Španiji so začeli novo sezono. V osrednji sobotni tekmi je Barcelona v gosteh premagala Valencio z 2:1, v drugi sta Osasuna in Leganes igrala 1:1. Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka bo za uvod v sezono v ponedeljek gostoval pri Villarrealu.

Celta je bila v petek prva ekipa v novi sezoni la lige z zmago. Ekipa iz Viga je z 2:1 premagala Alaves, gola sta dosegla Williot Swedberg in Iago Aspas. Pred tem so se Athletic Bilbao in Getafe ter Betis in Girona na prvih tekmah v četrtek razšli z neodločenima izidoma 1:1, prav tako pa sta si točki razdelila Las Palmas in Sevilla na petkovi večerni tekmi (2:2).

Barcelona je na domači ligaški tekmi prvič nastopila pod vodstvom novega stratega, nekdanjega nemškega selektorja Hansija Flicka. Po zadržanem začetku je Valencio premagala z 2:1.

Valencia je na domači Mestalli začela bolje in imela rahlo terensko premoč v prvem delu, ob koncu pa je navijače razveselil Hugo Duro. A prednosti Valencia ni odnesla v drugi polčas, v sodnikovem dodatku prvega je namreč zadel še zvezdnik gostov Robert Lewandowski. Isti igralec je nato poskrbel za zasuk takoj na začetku drugega dela, ko je v 48. minuti izkoristil enajstmetrovko.

Branilec naslova in sveži evropski superpokalni prvak Real Madrid bo začel v nedeljo na Majorki, ta dan bo še tekma Real Sociedada in Raya Vallecana. Kolo se bo končalo v ponedeljek z dvobojem lanskih drugoligašev Valladolid – Espanyol ter z obračunom med Oblakovim Atleticom in Villarrealom.