Roma je po vodstvu z 2:1 prejela pet golov v Manchestru

Težave Rimljanov vse hujše

Manuel Trigueros (levo) proslavlja gol za vodstvo Villarreala z 1:0. FOTO: Jose Jordan/AFP

Arsenal znižal z igralcem manj

Nogometaši v evropski ligi so odigrali prvi polfinalni tekmi. Manchester United je doma proti Romi slavil zmago s 6:2, Villarreal pa je odpravil Arsenal z 2:1.United je mrežo Rome, ki je kmalu po začetku morala zamenjati poškodovanega, načel v deveti minuti, ko je po kombinacijiinzadel slednji. Dinamičen začetek tekme je nato začinila najstrožja kazen za Romo v 15. minuti,je igral z roko, z enajstih metrov pa je bil natančenNova smola pa je doletela Rimljane po slabe pol ure, saj se je poškodoval še vratar. A to jih ni vrglo iz tira, v 34. minuti je namrečiz bližine zadel za 2:1 po podaji Pellegrinija. Že v 37. minuti pa je moral gostujoči treneropraviti tretjo menjavo, saj se je poškodoval tudi. Globoko v sodniškem dodatku je dvakrat zapovrstjo iz ugodnega položaja poskusil Cavani, a neuspešno.Zato pa je natančno v zgornji kot za 2:2 zadel v 48. minuti po Fernandesovi podaji. Odkupil se je tudi v 64. minuti, ko je iz bližine spravil v mrežo odbito žogo za 3:2. Za 4:2 je v 71. minuti zadel Fernandes z 11-m, Pogba pa je v 75. minuti pokopal upe Rome z golom z glavo za 5:2. V 86. minuti je dodaten žebelj v krsto Italijanov zabilz golom za 6:2.Na drugi tekmi pa so Španci tekmo izvrstno začeli in vodili že v peti minuti, ko je zadel. Londončane je v še globlje težave v 29. minuti potisnilki je na drugi vratnici unovčil podajo iz kota. V 57. minuti je drugi rumeni in posledično rdeči karton pri precej skromnem Arsenalu dobil, tako da so se možnosti topničarjev še zmanjšale. Londončani so kljub igralcu manj le prišli do zadetka, s kazenskim strelom je bil uspešenUpe gostov je dodatno vzbudila izključitevv 77. minuti,pa je globoko v sodniškem dodatku zapravil zadnjo priložnost za izenačenje.Povratni tekmi bosta prihodnji teden, finale pa 26. maja v Gdansku.