Hrvati so našli zanimivo rešitev za dostavo pokala

Sezona v hrvaški nogometni ligi je najbolj razburljiva v njeni zgodovini. Jutri ob 17. uri se bodo začele tri tekme, ki bodo odločile o tem, kdo bo osvojil naslov državnega prvaka. Kandidati so trije, Rijeka, Dinamo in Hajduk. Da bodo novi prvaki pravočasno dobili pokal in kolajne, so se odločili za dostavo s helikopterjem.

»Hrvaška nogometna zveza (HNS) je v sodelovanju s sponzorjem lige SuperSportom našla posebno rešitev, s katero bomo zagotovili, da bodo trofeja in kolajne pravočasno izročeni šampionski ekipi. Organizirali smo helikopterski prevoz na mesto slavja,« je zapisala HNS.

Pred zadnjim kolom imata Rijeka in Dinamo po 62 točk, Hajduk je tretji s 60. Vse tri ekipe še lahko osvojijo naslov, v najboljšem položaju pa je Rijeka, ki sama odloča o svoji usodi, saj ji zmaga na domačem štadionu proti ekipi Slaven Belupo zadošča za slavje. Če Dinamo doma premaga Varaždin, bo prvak v primeru, da Rijeka ne zmaga. Zagrebčanom bi lahko bil dovolj remi, če bi Rečani izgubili, Hajduk pa ne bi premagal Šibenika. Hajduk bo prvak, če zmaga v Šibeniku, Dinamo in Rijeka pa izgubita oziroma Rijeka izgubi in Dinamo remizira.

Pokal bodo dostavili s helikopterjem. FOTO: UI

»Od konca prejšnjega kola smo bili prepričani samo o tem, da želimo isti večer izročiti novemu prvaku prehodni pokal in kolajne in da nočemo delati kopij. Helikopter je najhitrejši način, da to uresničimo. Verjamemo, da se bo fotografija helikopterja vtisnila v spomin kot simbol razburljive sezone,« je povedal predsednik HNS Marijan Kustić, ki bo potoval v helikopterju.

Nedeljski ključni pari so Rijeka – Slaven Belupo, Dinamo – Varaždin in Šibenik – Hajduk.