Ronaldo in Lukaku v lovu na Šiljakovo lovoriko

Do konca kvalifikacijskega ciklusa za evropsko prvenstvo 2024 sta ostali še dve tekmi, osem od 24 udeležencev elitnega reprezentančnega tekmovanja pa je že znanih. Ob gostiteljici Nemčiji predvsem favoriti v svojih skupinah, pa tudi presenečenji kvalifikacij Škotska in Turčija. V lovu za krono najboljšega strelca očitno prevladujejo izkušnje, Romelu Lukaku ima gol naskoka pred Cristianom Ronaldom.

Zadnje tekme oktobrskega ciklusa so razveselile podprvake eura 2020. Anglija se je v revanši za finalni poraz oddolžila Italiji in jo po zasuku premagala s 3:1. Harry Kane in Jude Bellingham sta nosilca upov treh levov, ki si tokrat jasno želijo narediti še zadnji korak in postati evropski prvaki. Zelo prepričljiva je bila Belgija, ki ima v svojih vrstah najboljšega strelca dosedanjega dela kvalifikacij. Belgijci so že po šestih tekmah potrdili uvrstitev na EP, nemško-italijanski strateg Domenico Tedesco je dobro povezal izkušnje in mladost v belgijski izbrani vrsti, v kateri ob odsotnosti Kevina De Bruyneja kraljuje Romelu Lukaku. Strelski kralj Rome je že pri desetih zadetkih.

516 golov so doslej dosegli nogometaši v kvalifikacijah za EP 2024, z 10 vodi Belgijec Romelu Lukaku

Pravi strelski izbruh v teh kvalifikacijah doživlja tudi Portugalska. Evropski prvaki iz leta 2016 so na osmih tekmah kar 32-krat zadeli v polno, devetkrat izkušeni kapetan Cristiano Ronaldo. Resda so si statistiko krepko popravili na tekmah z Luksemburgom (9:0 in 6:0), a povprečju štirih zadetkov na tekmo ne gre gledati v zobe. Ronaldo drugo leto želi popraviti še dva (svoja) rekorda: največ doseženih golov (14) in največ nastopov (25) na evropskih prvenstvih.

Turki z glasno podporo

s tribun

Ne smemo pozabiti niti na Turčijo, ki je v Osijeku presenetila favorizirano Hrvaško in si tri tekme pred koncem kvalifikacij že zagotovila mesto na turnirju v Nemčiji. Ne glede na to, kje bo Turčija igrala, bo imela s tribun zelo glasno podporo tudi po zaslugi turških izseljencev, po podatkih iz leta 2020 jih v Nemčiji živi več kot sedem milijonov ...

Za konec še nekaj statističnih »sladkorčkov«: z osmimi asistencami je trenutno prvi podajalec kvalifikacij Bruno Fernandes, glede na 32 portugalskih zadetkov to niti ni presenetljivo. Sedem strelcev je v dosedanjem delu doseglo hat-trick: Rasmus Højlund (Dan), že omenjeni Lukaku, Renato Steffen (Švica), Daniel Hakans (Fin), Bukayo Saka (Ang), Alvaro Morata (Špa) in Aleksandar Mitrović (Srb). In če se vrnemo k najboljšim strelcem – Kane je bil v kvalifikacijah za euro 2020 najboljši z 12 zadetki, Lukaku torej potrebuje le še dva, da se bo izenačil z angleškim kapetanom.

Med najboljšimi strelci je imela v preteklosti pomembno besedo tudi Slovenija. Ermin Šiljak je v lovu na euro 2004 z devetimi goli končal na vrhu lestvice strelcev. Benjamin Šeško tokrat Šiljakovega dosežka skoraj gotovo ne bo presegel, mu bo pa morda uspelo, kar zdaj 50-letnemu Ljubljančanu ni – preboj na evropski šampionat.