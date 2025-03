Ronaldo odstopil od predsedniške kandidature

Nekdanji vrhunski nogometni napadalec svetovnega formata Ronaldo se je umaknil iz tekme za predsednika nogometne zveze svoje države (CBF), potem ko za kandidaturo ni zbral zadostne podpore regionalnih zvez. Ronaldo je želel zamenjati Ednalda Rodriguesa, da bi po letih polemik »povrnil prestiž in spoštovanje, ki ga je Brazilija vedno imela«.

»Potem ko sem javno izjavil, da želim biti kandidat za predsednika CBF na naslednjih volitvah, to namero uradno umikam,« je na družbenih omrežjih zapisal Ronaldo. Oseminštiridesetletnik je decembra napovedal, da želi prevzeti vajeti brazilske nogometne zveze (CBF), da bi rešil »globoko krizo«, s katero se sooča šport na nacionalni ravni.

Nekdanji zvezdnik Barcelone, milanskega Interja in Real Madrida, ki je v brazilskem dresu osvojil dva naslova svetovnega prvaka (1994, 2002), je ugotovil, da se ne bo mogel zoperstaviti sedanjemu predsedniku Rodriguesu, ki ima podporo skoraj celotnega volilnega telesa.

Ednaldo Rodrigues naj bi bil edini kandidat na rednih volitvah marca 2026. FOTO: Cris Mattos/Reuters

»Med mojim stikom s 27 regionalnimi zvezami sem naletel na 23 zaprtih vrat. Če večina odločevalcev verjame, da je brazilski nogomet v dobrih rokah, ni pomembno, kaj jaz mislim,« je dvakratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu sporočil v izjavi za javnost. »Zveze me niso hotele sprejeti na svoje domove, ker so bile zadovoljne s sedanjo upravo. Nisem mogel predstaviti svojega projekta, svojih idej in jim prisluhniti, kot bi si želel. Ni bilo odprtosti za dialog,« je dodal Ronaldo.

Elektorski kolegij sestavlja 27 regionalnih združenj, od katerih ima vsako po tri glasove, medtem ko 20 klubov prve lige serie A prejme po dva glasova, 20 klubov druge lige serie B pa po en glas. Rodrigues naj bi bil edini kandidat na rednih volitvah marca 2026.