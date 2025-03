Marčna revolucija ni po Kekovem okusu, za to bo čas jeseni

V nadaljevanju preberite:

Zelenica nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju še čuti posledice dolge zime, ki se je v teh dneh tudi na Gorenjskem že umaknila pomladi. Čas je, da se v ospredje vrne reprezentančni nogomet, na dveh tekmah s Slovaško bo selektor Matjaž Kek gradil temelje za jesen, ki bo odločala o preboju na mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki. »Le na najvišjih obratih smo lahko kos najboljšim, moramo imeti visoka pričakovanja,« od zastavljene poti ne odstopa selektor. Na spisek ni uvrstil novincev, v primeru poškodb bo potrkal na vrata mlade izbrane vrste.

Dobre volje je selektor Kek po zanimivem derbiju v Ljudskem vrtu, uspešni evropski pomladi Celja in solidni klubski formi reprezentantov prvič letos stopil pred sedmo silo. »Težave po euru smo deloma pričakovali, novo leto pa prinaša nov optimizem. Nekaj igralcev ima že tradicionalno nižjo minutažo, a to ni alibi. Nekaj igralcev je 'na čakanju', če bodo potrebne menjave, se bomo odzvali z nogometaši iz mlade reprezentance,« napoveduje Kek.

Na spisku ni veteranov Josipa Iličića in Jasmina Kurtića, ki je imel v zadnjih sezonah velik vpliv na vzdušje v slačilnici. Kek se je odločil za štiri napadalce, ob Benjaminu Šešku in Andražu Šporarju bo stavil še na Jana Mlakarja in Žana Vipotnika. »Blaž Kramer je malo padel v formi, ob morebitnih spremembah čaka na poziv, Žan Celar se še vrača po poškodbi, z njim je treba biti previden. Luka Zahović igra vedno bolje na Poljskem, položaj Nejca Gradišarja v Egiptu je specifičen,« o napadalnih silah pojasnjuje selektor.