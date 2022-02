Rooney pred tekmo s Šporarjem o alkoholu in bitki za življenje

Amazon Prime bo z 11. februarjem začel s predvajanjem dokumentarnega filma o Waynu Rooneyju. Upokojeni angleški nogometaš, ki je kariero sklenil kot najboljši strelec reprezentance in Manchester Uniteda, zdaj uspešno pluje v trenerskih vodah na klopi Derby Countyja, ki bo kot naslednji preizkusil vročega Andraža Šporarja in njegov Middlesbrough v 2. ligi.

Rooneyju v karieri ni bilo vedno posuto s cvetjem, kar je potrdil v pogovoru za BBC Breakfast. Odkrito je spregovoril o težavah z alkoholom.

»Česa sem se najbolj bal? Verjetno smrti,« je priznal 36-letni Liverpoolčan, ki je kariero začel pri domačem Evertonu in jo po več kot desetletju pri Manchester Unitedu ter kratki epizodi v severnoameriški ligi MLS sklenil pri Derbyju. »Bila so dekleta, vozil sem tudi pod vplivom alkohola, lahko bi koga ubil – ali pa ubil samega sebe. To je bilo temačno obdobje, v katerem sem vedel, da potrebujem pomoč. Pomoč, da rešim sebe in mojo družino,« je dejal Rooney.

Pred desetimi leti ni mogel spregovoriti

Prepričan je, da še pred 10 leti noben nogometaš v slačilnici ni mogel odkrito spregovoriti o tovrstnih stvareh, pa če je šlo za alkoholizem ali psihične težave. Dokumentarni film bo predstavil njegovo težavno odraščanje in pogoste pretepe z vrstniki – tudi v Manchestru, ki je kasneje postal njegov drugi dom – ter njegov preboj v prvo ekipo Evertona in nato Manchester Uniteda, kjer je postal zvezdnik svetovnega formata.

Z Derby Countyjem kljub kazenskemu odvzemu točk v tej sezoni beleži odlične rezultate, trenutno z 18 točkami le še za štiri zaostaja za 21. Readingom, ki se oklepa zadnjega mesta, ki prinaša obstanek v drugoligaški konkurenci. Brez odvzema točk bi bili Rooneyjevi varovanci povsem blizu 7. Middlesbroughu (46), ki se s slovenskim reprezentantom Šporarjem resno spogleduje z dodatnimi kvalifikacijami za napredovanje v premier league.