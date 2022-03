S točkami Radomljani spet v bolj mirni vodi

V uvodni tekmi 28. kola nogometne prve lige Telemach so nogometaši Kalcerja Radomelj ugnali Bravo z 2:1 (1:0; Mrkonjić 40., 50.-11m; Nsana 52.).

V Domžalah sta se sicer pomerili ekipi, ki sta na zadnjih petih tekmah le enkrat zmagali. Tokrat pa so bili Radomljani predvsem v prvem polčasu konkretnejši tekmec, v drugem pa prišli do osme zmage, po kateri so v vse varnejših vodah, kar zadeva obstanek v ligi. Zdaj so pri 31 točkah, zadnjeuvrščeni Aluminij jih ima ob tekmi manj devet manj. Bravo je ostal peti.

Radomlje bodo v 29. kolu, to bo po prvenstvenem premoru zaradi reprezentančnega zbora 3. aprila, gostovale pri Olimpiji, Bravo pa pri Aluminiju.