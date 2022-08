Salah je odlično pripravljen na novo sezono

Trener nogometašev Liverpoola Jürgen Klopp je podprl Mohameda Salaha pred začetkom nove sezone v premier league, v kateri je prvi tekmec rdečih londonski klub Fulham, povratnik v ligo. Salah je dolgo okleval s podpisom nove pogodbe, mediji so ga selili drugam, nato pa je obljubil zvestobo Liverpoolu do junija 2025.

»Mo je ujel odlično formo, dobro je telesno pripravljen in deluje med nami zelo srečen. Prestopne sage je konec, ljudje pa še kar naprej govorijo o tem. Res smo ljudje, toda to ga po mojem videnju ne vznemirja,« je zatrdil Klopp.

Odšel Mane, prišla Nuňez in Carvalho

Salah je igral tudi na afriškem prvenstvu in je za njim ekstremno naporna sezona, toda Nemec na klopi Liverpoola se ne boji za njegov motiv ali morebitno utrujenost 30-letnega Egipčana. »Po nekaj tednih oddiha je hitro prišel k sebi in postal lačen nogometa, ob tem pa se je vrnil v odlični pripravljenosti. V predsezoni je deloval imenitno in naj tako stanje traja še dolgo,« je dodal Klopp.

Po selitvi Sadia Maneja v München naj bi bil Mohamed Salah še pod večjim pritiskom rezultata, toda Klopp je v klub vendarle pripeljal nekaj novincev v napadu, za visoko odškodnino tudi urugvajskega topničarja Dawrina Nuňeza, prav iz Fulhama pa tudi 19-letnega portugalskega ofenzivnega vezista Fabia Carvalha.