Sanchezu so všeč zgodbe, kot jo je spisal Heidenheim

Nogometaši ljubljanske Olimpije bodo v četrtek ob 18.45 začeli nastope v konferenčni ligi. Za začetek se v tej sezoni še neporaženi izbranci Victorja Sancheza odpravljajo na gostovanje k nemškem prvoligašu Heidenheimu. Ta je proti slovenskemu predstavniku v vlogi favorita, toda v ljubljanskem taboru obljubljajo boj za zmago. »Zadovoljni smo s tem, kar smo opravili doslej, toda pomembno je, da moramo tako nadaljevati,« je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Sanchez in povedal, da težav s poškodbami nimajo. »Ni poškodb, so pa nekateri dobili udarce, imajo manjše težave, a upamo, da bodo vsi nared za tekmo,« je dodal Sanchez.

Kapetan Marcel Ratnik je poudaril, da je ozračje v slačilnici zelo dobro. »Vsi smo pripravljeni, jutri gremo na pot in upamo na najboljši izid. Poskušali bomo zmagati. Upam, da bo ekipa odigrala dobro tekmo.« Mladi branilec je povedal, da bodo analizo tekmeca opravili v naslednjih dneh, a da se tekme veselijo, saj že imajo izkušnje iz Evrope. »Ni težko preklapljati med domačo ligo in Evropo. Smo izkušeni, tako da to ni neka posebna znanost. Te pa v Evropi prej stane vsaka napaka, tako da moraš biti še posebej zbran,« je še pojasnil Ratnik ter se ozrl na tekmeca.

»Ta je zelo dober, igra v bundesligi. Tudi oni bodo zagotovo šli po zmago, morebiti nas bodo podcenjevali. A če bomo odigrali tako, kot znamo, bomo naredili dober rezultat,« je zaključil Ratnik. Heidenheim je sodeč po stavnicah peti favorit za končno zmago v tekmovanju. V prejšnji sezoni je ekipa z juga Nemčije prvič igrala med nemško elito in zasedla osmo mesto. »Všeč so mi tašne zgodbe, kot jo je spisal Heidenheim,« je dejal Sanchez, za katerega je športni direktor Goran Boromisa dejal, da upa, da mu bo uspel podoben čudež kot uspeva strategu nemške ekipe. Frank Schmidt je namreč tam trener že od leta 2007.

Petkrat vrednejši

S 50 milijoni tržne vrednosti po Transfermarktu je v tem pogledu nemška zasedba približno petkrat vrednejša od ljubljanske, z osmimi milijoni evrov pa je najvrednejši nogometaš ekipe napadalno usmerjeni zvezni igralec Paul Wanner. Če je Olimpija v tej sezoni neporažena na vseh 17 tekmah, ki jih je odigrala na vseh frontah, s tem je Sanchez postal tudi prvi trener zeleno-belih s takšnim nizom, pa je tudi Heidenheim dobro začel novo sezono med nemško elito. Trenutno je na šestem mestu, po petih krogih ima tri zmage in dva poraza. Napadalec Marvin Pieringer je za zdaj statistično najuspešnejši član nemške zasedbe s po dvema goloma in podajama.

Na stadionu Voith-Arena je prostora za 15.000 gledalcev, med katerimi bo tudi močna ljubljanska navijaška zasedba, saj so iz ljubljanskega kluba sporočili, da so za obračun prodali že več kot 500 vstopnic.

Olimpija, ki bo drugič zapovrstjo igrala v glavnem delu konferenčne lige, bo v 2. kolu 24. oktobra gostila Lask iz Linza, v 3. bo 7. novembra gostovala pri HJK v Helsinkih, v 4. krogu bo 28. novembra gostila severnoirski Larne, v 5. bo 12. decembra gostila Cercle Brugge, v 6. pa bo 19. decembra gostovala pri Jagiellonii, torej tudi enem tekmecev Celja, pri katerem igra slovenski branilec Dušan Stojinović.