Sandi Lovrić: Veselim se derbija, Luka Modrić je moj idol

Kurtić: Še naprej moramo igrati odlično v obrambi

Slovenski nogometaši med treningom. FOTO: Blaž Samec



V jati že v nedeljo tudi Josip Iličić

Miha Mevlja ima izkušnje iz ruskega prvenstva. FOTO: Blaž Samec

Slovenska nogometna reprezentanca bo v sredo ob 20.45 v Stožicah začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022. Tekmec bo Hrvaška, ki je že v mislih igralcev v slovenskem taboru, tudi priin, ki sta se že pridružila vrsti Matjaža Keka.»Vemo, kaj moramo narediti, vemo, kateri tekmeci nas čakajo. To je zagotovo druga raven kot v ligi narodov, treba bo biti še bolj zbran, izkoristiti priložnosti, treba bo dati nekaj več, da bi na vsaki tekmi prišli do želenega rezultata,« je povedal Kurtić pred začetkom kvalifikacij.Ta se je dotaknil tudi ene pozitivne strani slovenske vrste iz bližnje preteklosti, in sicer tega, da je Slovenija prejemala malo golov. »To mora ostati kot nek naš DNK. Treba je dati vse od sebe, ko nimamo žoge, biti maksimalno osredotočeni, ko imamo žogo. Najboljša obramba je napad. Če bomo dobro napadali, se bomo tudi dobro branili. Treba pa je dati čim manj priložnosti tekmecem v teh kvalifikacijah, saj so to igralci iz vrhunskih klubov,« je dodal vezist Parme.Poudaril je še, da je začetek res težak, ampak da lahko sami poskrbijo, da bo težak tudi za tekmece. »Če bomo pravi, potem lahko naredimo nekaj pozitivnega.« Sandi Lovrić prav tako pričakuje težke in intenzivne tekme, na nek način posebna pa bo uvodna s Hrvaško, saj v njeni reprezentanci igra tudi njegov vzornik»Veselim se, on je moj idol. Upam, da bom igral proti njemu. Dokler tekma traja, pa ne morem razmišljati o Luki, ampak o svoji igri in o tem, kako pomagati svoji ekipi. Pokazati moram, kaj sam znam. najpomembneje pa je, da bomo igrali dobro in zmagali,« je povedal Lovrić. Slovenija se je doslej s Hrvaško merila osemkrat ter petkrat izgubila in trikrat remizirala.Slovenija je danes opravila en trening, ko je v številčnejši zasedbi vadila na Brdu pri Kranju. V nedeljskih večernih urah se je ekipi že pridružildanes pa v reprezentančnem hotelu do večera pričakujejo tudi vse ostale reprezentante. Slovenijo po obračunu s svetovnimi podprvaki Hrvati v prvem delu čakata še obračuna v gosteh, in sicer 27. marca v Sočiju proti Rusiji, 30. marca pa v Nikoziji proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.