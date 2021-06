Schick najprej zadel od blizu in nato še skoraj s polovice igrišča

Češki nogometaši so odlično štartali v letošnje evropsko prvenstvo. V svoji uvodni tekmi na euru 2020 so namreč na Hampden Parku v Glasgowu z 2:0 (1:0) premagali Škote.



Veliki junak tekme je bil Patrik Schick, ki je v živahni tekmi zabil oba gola. Napadalec Bayerja iz Leverkusna je po lepi podaji Vladimirja Coufala prvič škotsko mrežo z glavo zatresel v 42. minuti, na 2:0 pa je povišal v 52. minuti, ko je v polno zadel skoraj s polovice igrišča in tako matiral tekmečevega vratarja Davida Marshalla, ki je stal predaleč stran od vrat.



Škotski nogometaši so nato poskušali vse, da bi nadomestili zaostanek, priigrali so si veliko priložnosti, ki pa jih niso unovčili. Večkrat se je z izvrstnimi obrambami izkazal tudi češki čuvaj mreže Tomaš Vaclik. Izbranci selektorja Jaroslava Šilhavyja so se s to zmago zavihteli na vrh lestvice v skupini D, tri točke imajo tudi Angleži, brez točk pa so Hrvati in Škoti.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: