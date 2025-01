Šeška je Hradecky ustavil, rdečih bikov ni mogel

V sobotnem popoldnevu je bila pred nogometaši Leipziga zahtevna naloga, v vzhodno Nemčijo so prišli v zadnjem obdobju znova razpoloženi aktualni prvaki. Bayer Leverkusen je v prvem polčasu že vodil z 2:0, tekma se je nato končala z remijem (2:2).

Po zaslugi razigranega Floriana Wirtza je bil Bayer v prve pol ure igre boljši nasprotnik, Wirtz je preigral celo obrambo rdečih bikov v 18. minuti in z zunanjim delom stopala lepo streljal, ustavila ga je šele vratnica, odbitek pa je pod prečko pospravil Patrick Schick. Po še eni podaji nemškega vezista je v 36. minuti na 2:0 povišal Aleix Garcia.

Poškodba Kevina Kampla. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Leipzig se ni predal, poskušali so s številnimi predložki v kazenski prostor, še pred polčasom so prek Davida Rauma znižali na 1:2. Prav branilec je bil na začetku drugega polčasa zaslužen, da se mreža rdečih bikov ni zatresla še tretjič, ko je z glavo žogo pospravil z golove črte. Nato bi lahko izenačil Benjamin Šeško, ki je unovčil nepazljivost obrambe in streljal v kazenskem prostoru, a je Lukaš Hradecky žogo z nogo odbil. Za delitev točk je v 85. minuti poskrbel Tapsoba, ki je dosegel avtogol.

Kevin Kampl tekme ne bo ohranil v najboljšem spominu, v 51. minuti ga je Marco Rose zaradi poškodbe moral poklicati na klop. Vodilni Bayern je uspešno opravil nalogo in v Freiburgu slavil z 2:1 (Kane, Kim; Ginter), Bavarci imajo zdaj šest točk naskoka pred lekarnarji.

Leipzig je peti, za Bayernom zaostaja že za 16 točk.