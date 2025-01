Zec začel s tesnim porazom

Nogometaši Eintrachta so v 16. kolu nemške lige tesno premagali St. Pauli in imajo zdaj na tretjem mestu 30 točk. Prvič je v Nemčiji zaigral tudi David Zec, novi član Holstein Kiela je izgubil na gostovanju pri Freiburgu z 2:3.

Zec, ki je pozimi iz Celja odšel na sever Nemčije, je že takoj dobil priložnost v prvi postavi. Njegov Kiel je sicer slabo začel, saj je Nicolai Remberg dosegel avtogol, potem sta za domače zadela še Christian Günter in Vincenzo Grifo, tako da je imel Freiburg v 74. minuti lepo prednost. Toda Phil Harres je z dvema zadetkoma v 85. in 90. minuti še poskrbel za negotovo končnico, v kateri je imel Kiel priložnost za izenačenje, a je ostalo pri tesnem porazu.

Mainz, najprijetnejše presenečenje prvega dela sezone, je gostil Bochum in po zaslugi najboljšega strelca ekipe Jonathana Burkardta (23. in 69. minuta) prišel do treh točk ter skočil na četrto mesto bundeslige. Burkardt je dosegel že 11. in 12. gol v sezoni, skupno je zdaj pri 35 za svojo ekipo, s čimer je postal tudi najboljši ligaški strelec Mainza v zgodovini kluba.

Moštvo dveh slovenskih igralcev v bundesligi Benjamina Šeška in Kevina Kampla bo igralo v nedeljo, zdaj peti Leipzig bo gostil Werder.