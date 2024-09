Šeško lahko prehiti tudi Zahovića

V tokratni epizodi Delovega nogometnega podkasta VAR smo govorili o učinku slovenske reprezentance v prvem terminu lige narodov; osvojila je štiri točke z Avstrijo in s Kazahastanom. »Igramo zelo dobro. Tako smo samozavestni, da celo Elšnik lahko igra odločno, čeprav ve, da trenutno ni najboljši. Več pričakujem od Čerina, predvsem v napadalnem kontekstu, morda premalo tvega, toda morda je Kek opozoril Čerina in Elšnika, da istočasno ne tvegata,« je ocenil Gorazd Nejedly: »Vsekakor pa imamo reprezentanco, ki lahko igra prav z vsakim – papirnato slabše premaguje, s papirnato boljšimi pa praviloma ne izgublja, kar je dobro.«

Benjamin Šeško je zabil tri gole Kazahstanu. FOTO: Leon Vidic

Slovenija bo sprejela naslednji izziv 10. oktobra v Oslu, to bo vrhunec, tekma, ki bo pritegnila številne po vsej Evropi, dvoboj mladeničev Haaland vs. Šeško bo zanimal tudi najmlajše, je prepričan Jernej Suhadolnik, ki je izpostavil tudi pomanjkljivosti.

Jernej Suhadolnik in Gorazd Nejedly. FOTO: Luka Maček

»Stojanović je zrežiral edini gol proti Avstriji, Šešku je omogočil drugega s Kazahstanom. Težko bi rekli, da ni opravil svojega dela. Zaradi tega je Brekalo ostajal zadaj in to nalogo opravil vrhunsko, kar je bil prav tako najbrž dogovor v ekipi. Problematičen je položaj pred Janžo, na katerem niso (bili) prepričljivi Verbič, Mlakar in Lovrić,« je prepričan Suhadolnik. Bo Benjamin Šeško (15 golov za Slovenijo) na večni lestvici prehitel Zlatka Zahovića (35). »Zanesljivo,« je zatrdil Nejedly. Več o tem in drugih polemikah v podkastu VAR.