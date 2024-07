(VIDEO) Komentar iz Nemčije: Ocena nastopa Slovenije na euru 2024

Slovenska nogometna reprezentanca je končala nastop na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Štiri tekme proti realno močnejšim ekipam Danske, Srbije, Anglije in nazadnje Portugalske, štirje večeri brez poraza, če odmislimo izvajanje enajstmetrovk po 120 minutah igre v Frankfurtu.

Kaj je zaznamovalo tri tedne bivanja Slovencev v Wuppertalu, zakaj so bili Slovenci enakovredni močnejšim reprezentancam in kakšni so njeni obeti pred naslednjimi izzivi pod dežnikom Uefe? Kdo je prikazal največ, kdo je presenetil in kdo razočaral? Kje obstajajo največje rezerve v igri Slovenije in v kateri nogometni prvini bo naša reprezentanca težko še boljša? Vse to in še več prinaša tokratna epizoda podkasta VAR.