(VIDEO) Največji podvig Olimpije, Kek naj nadaljuje po isti poti

Zakaj je Olimpija pripravila enega največjih podvigov slovenskega nogometa in kaj naj naredi po euru 2024 slovenska reprezentanca? Polemiko o tem in drugih področjih prinaša tokratna epizoda nogometnega podkasta VAR. V njem ne manjka polemičnih vsebin. Gorazd Nejedly in Jernej Suhadolnik sta poskušala odgovoriti na vprašanje, zakaj je Olimpija v boju za konferenčno ligo vendarle zrežirala večji podvig kot Celje, kaj pomeni izpad na zadnji stopnici kvalifikacij za Maribor in kaj bo to prineslo v boju za slovenskega prvaka.

»Olimpija je pustila fantastičen vtis, kot bi gledal Valencio in Bilbao v Španiji. Ob tem je treba dodati, da je Olimpija napredovala v ligaški veji, ki je neizmerno zahtevnejša od t. i. veje prvakov, v kateri so se borili Celjani,« je izpostavil Suhadolnik. »Celo poletje je Olimpija igrala v postavitvi 4-2-3-1, proti Rijeki pa v 4-4-2 in trener Victor Sanchez je s tem zadel v polno, pa ne le s sistemom, tudi z igralci je zadel v polno, Kojić in Thalisson sta bila vrhunska izbira, vršila sta pritisk, Olimpija je nenehno prihajala z viškom igralcev v napad. Plus: v najboljši formi je bila prav ob vrhuncu kvalifikacij,« je ocenil Nejedly.

Nogometaši Olimpije so navdušili navijače v tekmi z Rečani. FOTO: Jože Suhadolnik

Več o tem v videu, sogovornika sta odprla tudi novo sezono Uefine lige narodov. Slovenija bo igrala v petek z Avstrijo, v ponedeljek s Kazahstanom, obakrat v Stožicah, obakrat ob 20.45 »Prihaja liga narodov, ki bo zaradi delne reforme še boljša in bolj zanimiva kot doslej. Slovenija in Avstrija sta gotovo reprezentanci, ki sta na euru presenetila največ analitikov. Težko rečemo, da sta pustili najboljši vtis, to najbrž velja za Španijo, toda poželi sta ogromno simpatij,« je prepričan Suhadolnik.

»Gre za dva koncepta: Avstrijci želijo zmagovati z napadalno igro in igro, ki je podobna igri največjih, Slovenci se držijo svojega koncepta, ki jim je prinesel euro in deloval dobro tudi v Nemčiji. Anketiral sem več strokovnjakov, ali naj selektor Matjaž Kek ohrani ta pristop, ali bi moral igrati še bolj z žogo in naprej. Njihova mnenja so deljena,« je zatrdil Nejedly.

Imamo koncept igre, ki ti vedno omogoči dve priložnosti na tekmo

»Jaz ne bi nič menjal, gotovo pa bi poskušal izboljšat obstoječi model. Težko bi rekli, da se zmagovitega konja ne menja, ker nismo zmagali že pet tekem … Toda na euru je zadeva 'štimala' – z Dansko smo bili al pari, Srbija se je izvlekla, z Anglijo je bilo spet enakovredno, Portugalska se je prav tako izvlekla. Bili smo bližje večjemu podvigu kot manjšemu od tega, kar smo dosegli,« je prepričan Suhadolnik, Nejedly je dodal: »Dušan Kosić je ocenil, da je naša ekipa mlada, ekipa, ki lahko veliko teče, zato ne bi pretirano spreminjal mehanizmov, bodo že igralci začutili, koliko lahko tečejo, koliko lahko igrajo z žogo itd. Proces zahteva daljše obdobje, toda tu tega ni treba, igralci se sami podzavestno odločijo, kaj in kako. Ob tem bi dodal še nekaj: razpravljali in polemizirali smo o naših napadalcih, potem pa sta bila na euru najboljša bočna branilca, torej Janža in Karničnik.«

Jernej Suhadolnik in Gorazd Nejedly. FOTO: Marko Feist

Slovenski sistem? »Imamo koncept igre, ki ti vedno, če si le potrpežljiv, omogoči dve priložnosti za gol na vsako tekmo. Le vprašanje dneva je, kako bodo zbrani napadalci, torej Šeško, Šporar, Vipotnik in Celar, zadaj pa držiš nulo, ki je temelj. Slovenija igra nogomet v okviru treh golov na tekmo – 1:1, 2:1, 1:2, 0:1, 1:0, to je ok,« meni Suhadolnik in dodaja: »Gorazd, omenil si Karničnika. Fantu, ki je eden najlepše vzgojenih v reprezentanci, želim čim boljše okrevanje. Naj se čim prej vrne, prestopi v bogatejši klub in vzame, kar si zasluži. Škoda, da tega ni storil že poleti, čeprav je imel to na mizi.«