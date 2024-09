Šeško odlično pozna Avstrijce: Vem, zakaj je selektor omenil ta niz

Najboljši slovenski nogometaši so sinoči že prenočili na Brdu pri Kranju, kjer se bodo en teden pripravljali na štart letošnje Uefine lige narodov. Slovenija bo igrala obe septembrski tekmi doma, v petek z Avstrijo in tri dni pozneje s Kazahstanom – obe ob 20.45 –, to bo pravšnji štart za moštvo selektorja Matjaža Keka, ki je pustilo odličen vtis na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Slovenci so navdušili svoje navijače v štirih tekmah eura 2024 v Stuttgartu, Münchnu, Kölnu in Frankfurtu, pozitivno energijo, ki jo je pričaralo več kot 60.000 njihovih navijačev, bi bilo dobro prenesti tudi v novi ciklus reprezentančnih bojev. Uefa je prav toliko posodobila ligo narodov, da bo ta še bolj zanimiva in števna – vključno z izločilnimi boji marca prihodnje leto –, obenem bo šlo tudi v slovenski skupini B3 za prvo dejanje dolgih kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Severni Ameriki.

75 minut igre za en gol

Liga Narodov 2024_25 Foto Gm Igd

»Vsega tega se zavedamo. Po začetku klubske sezone bomo tu hitro preklopili svoje misli na reprezentanco in na dvoboja v Stožicah. Mislim, da smo letos iz tekme v tekmo boljši, kar je opazno tudi na naših rezultatih. Komaj čakam na naslednji večer v Ljubljani,« je zatrdil napadalec, v novi sezoni bundeslige ena udarnih ofenzivnih sil Leipziga. Beni igra v dobri formi, v treh tekmah nove sezone (po dveh v ligi in eni v pokalu) ima v kartoteki gol in dve podaji za gol oziroma konkretno: vsakih 75 minut igre je sodeloval pri doseženemu golu Leipziga. Misli je preusmeril na ligo narodov in ne razmišlja več o zapravljeni priložnosti v izdihljajih zadnje tekme eura proti Portugalski, v kateri bi lahko poslal domovin njegove soigralce.

Najboljši slovenski nogometaši so na Brdu odprli novo poglavje, pred njimi sta liga narodov in kvalifikacije za SP 2026. Takole jih je na to pripravljal selektor Matjaž Kek. FOTO: NZS

»To je za mano. Najbolj primerne so bile besede selektorja, modrega človeka, ki je zatrdil, da se bo nogomet igral tudi 'jutri'. Normalno, da bo šel nogomet naprej. Vsak, ki igra nogomet, kdaj zapravi priložnost,« je ocenil Šeško, ki je v dosedanjih 33 tekmah za Slovenijo zabil enajst golov. Do konca tedna je razmišljal o tekmecih v bundesligi – rdeči biki so nazadnje v gosteh prekinili dolg niz prvakov v Leverkusnu –, v naslednjih dneh le še o Avstriji in akcijah, s katerimi bi lahko Slovenci osvojili čim več točk v prvih dveh večerih lige narodov.

Pet tekem brez zmage

»Avstrija ne bo majhen izziv, prej nasprotno. Vsi se zavedamo, kako dobro je igrala na evropskem prvenstvu proti zelo močnim izbranim vrstam. Premore dobro ekipo, dobro se poznamo in vem, da se bomo morali pripraviti tako taktično kot psihološko na pravi derbi,« je napovedal Šeško, ki je med letoma 2019 in 2023 igral nogomet prav v Avstriji (Salzburg, Liefering), zato odlično pozna kolektiv naših severnih sosedov.

Matjaž Kek med nagovorom reprezentantov. FOTO: NZS

Tudi zavoljo tega ne bo potreboval dodatne motivacije, četudi je selektor Kek posredno zbodel svoje adute, da že dolgo niso premagali tekmeca. Niz traja pet tekem (Bolgarija, Danska, Srbija, Anglija, Portugalska), zadnja je v pripravah na euro 2024 v Stožicah podpisala vdajo Armenija. »Selektor nas želi dodatno podžgati, kar je le dobro, morda bomo zaradi tega podatka igrali še v prestavi ali dveh višje,« je odvrnil Šeško.