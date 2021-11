Šeško se je že vrnil, Chelsea uspešen na Švedskem

Z dvema tekmama se je začel torkov spored Uefine lige prvakov. Od Slovencev je bil dejaven Benjamin Šeško, ki je s Salzburgom v skupini G vpisal prvi poraz, avstrijske prvake je z 2:1 ugnal Wolfsburg. Šeško je v igri vstopil tri minute po novem vodstvu Nemcev, ko je za 2:1 zadel Lukas Nmecha.

Osemnajstletni nekdanji član Domžal je izpustil zadnje štiri tekme Salzburga zaradi poškodbe in se vrnil v ligi prvakov, kjer je že pred tem igral dve tekmi. Na gol tudi po tretjem nastopu v tem tekmovanju še čaka, nevarno pa je mladenič zapretil v 84. minuti, ko je sprožil z okoli 30 metrov, a je sijajno posredoval vratar Koen Casteels.

Benjamin Šeško (drugi z desne) je svoje že opravil, od prve minute je začel tekmo tudi Josip Iličić (desno). FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

V skupini H sta se pomerila Malmö in Chelsea. Čeprav so se Švedi dobro branili proti lanskim zmagovalcem v tem tekmovanju, je v drugem polčasu londonski predstavnik strl domače moštvo. V 56. minuti je lepo podajo Calluma Hudson-Odoia v vodstvo pretvoril Hakim Ziyech. Modri so imeli tudi v nadaljevanju več od igre in kar nekaj priložnosti, a zadeli niso več. Na vrhu skupine H so se z devetimi točkami izenačili z Juventusom, ki se bo ob 21. uri doma pomeril z Zenitom iz Sankt Peterburga.

Končani le tekmi v Nemčiji in na Švedskem

Skupina E: Bayern : Benfica, Dinamo K. : Barcelona (Verbič je začel na klopi); vrstni red: Bayern 9, Benfica 4, Barcelona 3, Dinamo K. 1.

Skupina F: Atalanta : Manchester U. (Iličić je začel tekmo), Villarreal : Young Boys; vrstni red: Manchester U. 6, Villarreal in Atalanta po 4, Young Boys 3.

Skupina G: Wolfsburg : Salzburg 2:1 (Baku 3, Nmecha 60; Wober 30; Šeško od 63.), Sevilla : Lille; vrstni red: Salzburg 7, Wolfsburg 5, Sevilla 3, Lille 2.

Skupina H: Malmö : Chelsea 0:1 (Ziyech 56), Juventus : Zenit; vrstni red: Juventus in Chelsea po 9, Zenit 3, Malmö 0.