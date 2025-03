Šeško se veseli nove vloge, Vipotnik dobiva drugačen karakter

Tekma v Bratislavi je komaj dobro mimo, povratna v Stožicah pa pred vrati. Na Brdu pri Kranju se slovenska nogometna reprezentanca pripravlja na drugi polčas dvoboja s Slovaško, v nedeljo bo imela v Ljubljani tudi glasno podporo s tribun. Več skrbi selektorju Matjažu Keku povzroča zdravstveno stanje, ki bo znova narekovalo izbiro prve enajsterice.

»Cilj ostaja enak, v Bratislavi smo odigrali tekmo, ki nas ni presenetila. Manjkalo nam je kvalitete in boljših odločitev v trenutkih, ko smo imeli proste linije za zadnjo podajo, a smo čakali predolgo. Ena napaka lahko odpelje tekmo v drugo smer, upam, da se bomo na koncu veselili mi,« je uvodoma povedal Kek.

Selektor Kek pripravlja taktično različico za nedeljski dvoboj s Slovaško. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Na novinarski konferenci je bil tudi Benjamin Šeško. »Pričakujem, da bo v Stožicah bolje, polne tribune nas vedno ponesejo, verjamem da bom dobil več uporabnih žog, tudi sam si moram priboriti več nevarnih položajev. Zavedamo se, kakšne so naše kvalitete in kako lahko ranimo nasprotnika,« pravi Šeško, ki se ne brani vloge edinega napadalca: »Tudi v klubu sem nekaj tekem že odigral v takšni postavitvi, verjamem da bo v Stožicah še bolje. Malo se moram še prilagoditi, a mi je všeč, lahko vtekam drugače in izkoriščam prostor, ki ga drugače ne bi imel. Ta vloga mi je bila všeč.«

Zelo verjetno bo Šeško edini napadalec tudi jutri, Kek je potrdil, da je za nastop Andraža Šporarja, Svita Sešlarja in Jana Mlakarja le malo možnosti: »Znovo se bomo morali zanesti na druge igralce, priložnost bodo dobili rezervisti. Žan Vipotnik je nekaj tekem že odigral na krilu, v klubu z novim trenerjem dobiva drugačen karakter in igra več. Če je v igri Žan kot krilni napadalec, imamo več možnosti za taktične prilagoditve že znotraj tekme, lahko postavimo igro široko ali pa se povleče na položaj lažne devetke.«

Reprezentanti niso imeli veliko časa za pripravo, od prihoda iz Bratislave je bila v ospredju regeneracija. Foto Miran Alijagić/NZS

Za jutrišnjo tekmo je že prodanih 12.000 vstopnic, štadion bo skoraj povsem poln.

Selektor je opozoril na moč Slovakov v zvezni vrsti, Slovenci so s tremi vezisti v Bratislavi ohranjali ravnotežje. »So zelo nevarni, če dobijo premoč na sredini igrišča, kjer imajo zelo dobre igralce, ki so nevarni v pritisku na žogo, pri tem izstopa Stanislav Lobotka,« pravi Kek in zaključuje: »Igralci so vajeni igranja vsake tri dni, to je v Evropi stalna praksa, pot domov je trajala nekoliko dlje zaradi dopinške kontrole, a je tudi za Slovake enako. Če bomo znova držali visok ritem, kot smo ga v Bratislavi, bomo na dobri poti.«

Tekma v Stožicah se jutri začne ob 18. uri. Na mizi je vse, tudi enajstmetrovke, ki bi tekmo podaljšale v nedeljski večer.