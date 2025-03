Kapetan Feyenoorda v Ljubljano po zmago

V slovenskem taboru so po remiju (0:0) na uvodni tekmi za obstanek v skupini B lige narodov glede izhodišča pred povratno tekmi večinoma zadovoljni zapuščali Bratislavo. Vendar so že takoj ob vrnitvi v domovino misli uhajale k jutrišnji revanši (Stožice, 18.00). Obenem se zdi, da je pred povratno tekmo več zaskrbljenosti pri slovaški reprezentanci, ki na domačem igrišču ni dosegla načrtovane zmage.

Sicer pa je doslej slovaška nogometna reprezentanca ugnala Slovenijo le enkrat, David Hancko, eden vodilnih nogometašev izbrane vrste dežele pod Tatrami, tako pred odhodom v Slovenijo za nacionalno tiskovno agencijo TASR opozarja: »Ko igraš dve tekmi doma in na tujem, je pogosto negotovo. Proti koncu tekme v Bratislavi so nam gledalci žvižgali, ker so pogrešali več napadalne igre, toda morali smo ostati previdni, saj bi si ob bolj odprti postavitvi tekmec lahko priigral več priložnosti.« Ob tem je obrazložil: »Nekoč smo bili mi tisto moštvo, ki se je branilo, igralo organizirano in v globokem bloku. Zdaj pa moramo napadati, kar ni vedno preprosto.«

Kapetana Feyenoorda iz Rotterdama z izkušnjami iz lige prvakov pa ne zapušča optimizem: »Res bomo igrali brez Denisa Vavra in Adama Oberta, toda obenem sem vesel, da tisti, ki nam je grozil izostanek zaradi novega rumenega kartona, tega nismo prejeli in bomo nared za nastop. Zdaj moramo najti pravi recept za zmago, ni druge.« Obenem je drugouvrščeni v razvrstitvi za slovaškega nogometaša leta – pred njim je bil Stanislav Lobotka (Napoli), za njim pa na 3. mestu Lukaš Haraslin (Sparta Praga) – poudaril: »Verjamem, da si bomo priigrali kakšno priložnost več kot na prvi tekmi. Dobro bi bilo tudi, če bi zadeli iz prekinitev, kar se nam že dolgo ni zgodilo.«