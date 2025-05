Šeško v imenu vzhodnih Nemcev preprečil bavarsko okronanje

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je bil med strelci ob remiju 3:3 domačega Leipziga proti Bayernu iz Münchna. V 32. kolu nemškega nogometnega prvenstva so tako vsaj do nedelje Bavarci ostali brez proslave 33. naslova prvaka, a je ta še naprej neizbežen.

Bayern je bil vsega nekaj sekund oddaljen od predčasnega slavja naslova, a je gol prejel globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa. Leipzig je do polčasa vodil že z 2:0. Domačini so sicer prepustili narekovanje ritma Bayernu, sami pa se posvetili predvsem nasprotnim napadom.

V enem od teh je neodločnost vratarja Jonasa Urbiga izrabil prav Šeško, ki se je hitro odzval in z zunanjim delom stopala s 35 m žogo poslal mimo nemočnega vratarja. To je bil 13. zadetek v prvenstvu za Radečana, skupno pa 21. v sezoni.

Veselje slovenskega reprezentanta. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

V 39. minuti je nato z glavo po podaji iz prostega strela iznajdljivo zadel še Lukas Klostermann in povišal vodstvo Leipziga. V drugem polčasu je Bayern še naprej pritiskal in nato v vsega 46 sekundah izenačil. Najprej je bil v 62. minuti natančen Eric Dier, ki po koncu sezone zapušča Bayern, nato pa je v 63. zadel še Michael Olise. Šeško je na igrišču prebil slabih 69 minut, drugi slovenski nogometaš Leipziga Kevin Kampl pa 77.

Do konca dvoboja je Bayern tako kot celoten dvoboj prevladoval in v 83. minuti vendarle zadel še tretjič, ko je bil natančen Leroy Sane. Tik pred koncem dvoboja pa je na sceno stopil rezervist Yussuf Poulsen in v 94. minuti postavil končni izid 3:3 ter prestavil bavarsko slavje vsaj do nedelje.