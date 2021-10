Sijajna vest za Barcelono: clasico pred polnimi tribunami

Katalonske oblasti so naposled prižgale zeleno luč: od petka naprej bodo štadioni stoodstotno odprti za navijače. Doslej je veljala le 60-odstotna zmogljivost. Odločitve so se najbolj razveselili pri obubožani Barceloni, ki bo v pičlih osmih dnevih lahko napolnila Camp Nou.

»Po letu in pol ter najprej brez tekem, potem pred praznimi tribunami in nato z omejitvami je končno napočil trenutek, ko je lahko štadion Barcelone znova poln!« so pri FC Barcelona z velikim zadovoljstvom zapisali na spletni strani.

Prav pri Barceloni so bili največji zagovorniki vrnitve navijačev brez omejitev. Še posebej dejavno je lobiral predsednik kluba Joan Llaporta. Konec prejšnjega meseca, ko so oblasti zavrnile sprostitev omejitev, je odločno dejal, da velja poskusiti še enkrat. »Omejitev so za klub ekonomsko preveč škodljive,« je dal jasno vedeti, zakaj bo vztrajal pri umiku omejitev.

Katalonsko nogometno svetišče Camp Nou bo vrata navijačem na stežaj odprlo v nedeljo, ko bo gostovala Valencia, tri dni pozneje bodo nogometaši v ligi prvakov gostili Dinamo iz Kijeva, vrhunec pa bo konec naslednjega tedna, 24. t. m., ko bodo navijači prvič po izbruhu pandemije lahko na polnih tribunah spremljali največji clasico.

Zadnji clasico na Camp Nou pred polnimi tribunami je bil 18. decebra leta 2019.