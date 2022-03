Simeone zasluži toliko kot Guardiola in Klopp skupaj

Francoski športni dnevnik L'Equipe je razkril plače najboljših nogometnih trenerjev na stari celini. V povprečju so najbolje plačani trenerji v angleški premier league, med vsemi pa najmočneje izstopa trener madridskega Atletica Diego Simeone.

Argentinec prejema mesečno bruto plačo v višini 3,33 milijona evrov, v Španiji mu denimo sledita Carlo Ancelotti (910.000 €) in Marcelino (Bilbao, 500.000 €). Ob naslednjem poročilu se jima bo zanesljivo pridružil tudi Barcelonin rešitelj Xavi.

Nagelsmann, Allegri in Pochettino

Najbolje plačani na Otoku so (vsi zneski so bruto) Pep Guardiola (ManCity, 1,89 mio €), Jürgen Klopp (Liverpool, 1,49) in Antonio Conte (Tottenham, 1,49), v Italiji je to pričakovano Juventusov šef stroke Massimiliano Allegri (1,17), sledita pa mu Jose Mourinho (Roma, 770.000 €) in Simone Inzaghi (Inter, 620.000 €).

Kakšne so mesečne bruto plače v Nemčiji? Največ zasluži Bayernov trener Julian Nagelsmann (666.000 €), sledita mu trenerja Leverkusna in Dortmunda – Gerardo Seoane (416.000) in Marco Rose (375.000). Mauricio Pochettino (PSG) pričakovano zaseda francoski vrh z mesečno plačo 1,1 milijona evrov.