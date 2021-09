Simon Rožman po šestih mesecih zapustila klop Maribora

Maribor še tretjič v letu 2021 išče trenerja. Po tem, ko je odšel Mauro Camoranesi in je člansko moštvo vodil Saša Gajser, je novo klubsko vodstvo na čelu s športnim direktorjem Markom Šulerjem naredilo nov rez: poslavlja se namreč Simon Rožman, ki je na položaju trenerja najtrofejnejšega slovenskega kluba zdržal pol leta. Po naših informacijah bosta ekipo v derbiju kola v Prvi ligi Telemach vodila Radovan Karanović in vodja mladinske šole Sebastijan Harc.



Rožman je v Sloveniji vodil Celje in Domžale, pred prihodom v Maribor pa je predčasno končal sodelovanje s hrvaškim prvoligašem Rijeko.

