Škoti se še niso uvrstili na EP, Turki so osvojili Osijek

Škotska nogometna reprezentanca je imela na svoji šesti kvalifikacijski tekmi priložnost, da bi si z zmago v Španiji že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji. Vendar je v Sevilli izgubila z 0:2. Do zmage v gosteh pa je prišla Turčija, ki je z 1:0 ugnala Hrvaško.

V Sevilli so v prvem polčasu prevladovali Španci, ki so zadeli tudi vratnico, v drugem pa so Škoti dosegli gol, a so lep poskus Scotta McTominaya, ko je zadel iz skrajšanega kota z leve strani, sodniki razveljavili zaradi nedovoljenega položaja in oviranja vratarja. V 74. minuti so Španci prešli v vodstvo, z glavo je zadel Alvaro Morata, v 86. pa je končni izid postavil Oihan Sancet.

Na drugi tekmi skupine A so Norvežani pričakovano opravili svoje delo na Cipru in zmagali s 4:0, pri čemer je Erling Haaland zadel dvakrat. Škoti po prvem porazu še vedno vodijo s 15 točkami, Španci ob tekmi manj jih imajo 12, Norvežani pa 10.

V skupini D je na vrhu Turčija, potem ko je z golom Barisa Yilmaza zmagala v Osijeku in je zdaj pri 13 točkah. Hrvati, ki so po posredovanju VAR ob koncu tekme ostali brez najstrožje kazni, so drugi z 10. Tretja je še vedno Armenija s sedmimi točkami, kolikor jih ima tudi Wales, čeprav je danes izgubila v Latviji z 0:2. Gostitelji so skoraj cel drugi polčas igrali z igralcem manj.

V skupini E še naprej navdušuje Albanija, ki je tokrat s 3:0 premagala Češko, Taulant Seferi je dosegel dva gola. Albanci imajo 13 točk, Poljaki so se z zmago z 2:0 na Ferskih otokih prebili na drugo mesto z devetimi točkami. Ob tekmi manj jim s po osmimi sledita Češka in Moldavija.

V skupini I so namesto treh odigrali le dve tekmi, dvoboj med Izraelom in Švico je bil preložen zaradi vojnih razmer v Izraelu. Tako sta se Belorusija in Romunija razšli z 0:0, Kosovo pa je ob dveh golih Milota Rashice zmagalo v Andori s 3:0. Švicarji imajo 14 točk, Romuni ob tekmi več 13, Izrael je tretji z 11.