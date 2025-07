Slaviša Stojanović: Josip Iličić ne le igra, tudi vodi

Po tako lepi evropski zmagi, odlični predstavi in bojevitosti ni bilo mogoče skriti navdušenja v koprskem taboru. Trener Slaviša Stojanović je lahko užival in se sprostil.

»Želeli smo pokazati igro, ki nam je v Sarajevo ni uspevalo. Če igramo na takšni ravni, potem, je to to. Prišli smo do prednosti, ki smo jo varno zapeljali do konca. To je bila tekma dveh morda najbolj kakovostnih moštev v uvodnem kolu. V lepem vzdušju smo prišli do tega, kar smo si želeli. Iskrene čestitke igralcem in navijačem, ki so nas prišli spodbujat,« je bil vesel 55-letni Ljubljančan na koprski klopi, ki je o tekmi še povedal: »Evropske tekme so druga dimenzija in pritisk je drugačen. Začeli smo bolj agresivno, že v prvem polčasu zasluženo odločili tekmo. Milo rečeno, bilo je veliko čudnih sodniških odločitev. Razumem, vložek je velik, vzdušje je bilo sijajno, tudi to gre zraven na takšnih tekmah. Enajstmetrovka in še nekaj sodnikovih odločitev so še bolj izzvale in motivirale igralce ter navijače.«

Tudi za izkušenega trenerja ni bilo nobenih neznank, Josip Iličić je bil ključni mož. »Tu je z razlogom. Znova je pokazal razkošno znanje, vse se je vrtelo okoli njega v napadu, pohvaliti ga moram tudi za obrambo. Ne le igra, tudi vodi. Veseli smo, da je tukaj in pomaga nam vsem. Upamo, da bo nadaljeval v takšnem slogu,« je zaokrožil Stojanović.

Gostujoči kolega Admir Adžem je bil jezen. »Nisem razočaran, ampak nerad izgubljam. Vedel sem, da bo Koper težko igral dve slabi tekmi. Tokrat je bil boljši. Tudi analiza z vročo glavo kaže na mrk sedmih, osmih minut, v katerih smo prejeli tri gole, od tega dva, ki se jih resno moštvo ne sme privoščiti. Imeli smo priložnost za povišanje izida in za znižanje na 2:3. Potem bi lahko videli, kako bi se odzval Koper, ki ima nekaj posameznikov na višji ravni. Oni so odločili dvoboj. Še posebej Josip Iličić,« je bil realen trener gostov in dodal: »Uživali smo lahko v tekmi, bila je dinamična, lepa in z odličnim vzdušjem z veliko navijači.«