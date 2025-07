Na Bonifiko invazija Bošnjakov

V nadaljevanju preberite:

Jorge Simao ni (še) »odletel« po igralni mizeriji v Kazahstanu v Almatiju, ki jo je sprožil »najboljši domačin« in osmoljenec v ljubljanskih vratih Gaj Lubej Fink, a za tarnanje v ljubljanskem taboru nimajo časa. Lahko le pravočasno ukrepajo. Morda tudi s skrajno potezo. V soboto odpirajo ligaško fronto proti Muri v Stožicah, naslednji četrtek v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo gostijo andorskega prvaka Inter. Ta je pošteno namučil romunskega FCSB in prav gotovo dvoboj ne bo igra mačke z mišjo glede na stanje duha in igralno formo zeleno-belih.

Simaova kolega in od konca tedna tudi ligaška tekmeca, trener Celja Albert Riera ter trener Kopra Slaviša Stojanović, sta še zadnje ure pred današnjima povratnima tekmama kvalifikacij za evropsko ligo ter konferenčno ligo v Celju (20.00) in Kopru (19.30) usmerjala misli k bitkama proti Sabahu (3:2) in Željezničarju (1:1). V Celju, ne glede na vse, lahko mirno spijo, Riera je trener in strateg hkrati, zaradi njega so igralci boljši in se tudi po 20. letu starosti učijo igrati nogomet ter najbolj osnovnih tehničnih prvin. Lepota v igri ni značilnost Koprčanov in tudi ni z debelo podčrtana v trenerskem življenjepisu Slaviše Stojanovića A Koprčani zmorejo več in bolje, kot so pokazali v Sarajevu.