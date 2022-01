Slovenci na pragu velike zmage nad Kazahstanom

Slovenska reprezentanca je na svoji uvodni tekmi evropskega prvenstva v futsalu na Nizozemskem igrala neodločeno 4:4 (1:1) proti Kazahstanu. Izbranci selektorja Tomija Horvata bodo v 2. kolu skupine B v ponedeljek igrali proti Italiji. Slovenija je dobro odprla svoje sedmo EP. Čeprav je uvodoma igrala proti favoritu skupine, ki je tako zadnje EP kot SP končal v polfinalu, je prišla do točke s predstavo, ki vzbuja upanje na preboj v izločilne boje, kar je glavni cilj slovenske vrste. Za to mora Slovenija v skupini osvojiti eno od prvih dveh mest. Danes pa je bila blizu celo trem točkam, saj je vodila že z dvema goloma razlike.

Slovenija : Kazahstan 4:4 (1:1) Dvorana Martini Plaza, sodnika Pelissier, Berg-Audic (oba Francija); strelci: 1:0 – Totošković (11), 1:1 – Douglas Junior (16), 2:1 – Fideršek (23), 2:2 – Orazov (25), 3:2 – Čeh (31), 4:2 – Turk (33), 4:3 – Tokajev (36), 4:4 – Douglas Junior (39); Slovenija: Berzelak, Turk, Osredkar, Hozjan, Vrhovec, Lovrenčič, Kovačič, Bukovec, Totošković, Fetić, Čeh, Fideršek; Kazahstan: Higuita, Taynan, Akbalikov, Douglas Junior, Orazov, Atantajev, Karagulov, Edson, Valijulin, Jesenamanov, Tursagulov, Tokajev; rumena kartona: Taynan, Orazov; rdeči karton: Akbalikov (12).

Uvod tekme je pričakovano minil v terenski pobudi favoriziranih Kazahstancev, ki pa pri strelih niso bili dovolj natančni. Vse bolj pa je nase začela opozarjati tudi slovenska vrsta, v osmi minuti je bila blizu zadetku, ko je Alen Fetić izvedel kot z desne strani, na drugi vratnici pa se je žoga od trebuha Mateja Fiderška odbila v okvir vrat, ki so ga Slovenci v prvem polčasu zadeli dvakrat.

Kazahstanci na koncu do točke

Tri minute pozneje pa so Slovenci tudi povedli, vratar gostov Leo Higuita, ki često sodeluje v samih napadih, je na sredini igrišča izgubil žogo, to pa je Denis Totošković nato poslal v prazno mrežo. Minuto zatem so Kazahstanci ostali brez Alberta Akbalikova, saj je ta dobil rdeči karton po trku z vratarjem Slovenije Nejcem Brzelakom.

Igor Osredkar (v sredini) je bil del prve tekme na Nizozemskem. FOTO: Uroš Hočevar

Številčne prednosti nato Sloveniji ni uspelo unovčiti, čeprav je imela še kar nekaj priložnosti, med drugim je Teo Turk zgrešil povsem iz bližine. So pa tekmeci izenačili v 16. minuti, ko je z volejem zadel Douglas Junior. Toda v 23. minuti je Fideršek poskrbel za novo vodstvo Slovenije s še lepšim golom, ko je po kotu z desne strani žogo z volejem poslal pod stičišče prečke in vratnice kazahstanskih vrat. Toda tudi tokrat so Kazahstanci hitro izenačili, ko je z roba kazenskega prostora po tleh zadel Biržan Orazov.

V 31. minuti pa so Slovenci še tretjič na tekmi povedli, takrat je v napad povlekel Žiga Čeh, ki se je otresel Douglasa Juniorja in žogo mimo Higuite poslal v mrežo za 3:2. Še več, dve minuti pozneje je Turk po lepem preigravanju povišal na 4:2. Kazahstan se je v 36. minuti vrnil v igro, ko je zadel Žomart Tokajev, malce zatem so tekmeci zadeli še prečko, v 39. minuti pa so izenačili prek Douglasa Juniorja ter prišli do točke.