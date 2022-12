Slovenija na krilih navijačev do nastopa na Euro 2024

Žreb skupin za kvalifikacije za evropsko prvenstvo v Nemčiji leta 2024 je bil za slovensko reprezentanco precej ugoden. Naši nogometaši imajo glede na nasprotnike in odzive selektorja Matjaža Keka realne možnosti za preboj na prvenstvo, vendar jih od tam loči 10 tekem – prva bo že 23. marca v Kazahstanu.

Kdo so nasprotniki Slovencev

Žreb, ki je bil v začetku oktobra v Frankfurtu, je Slovencem določil pet nasprotnikov: Kazahstan, San Marino, Finsko, Dansko in Severno Irsko.

V kvalifikacijah bo sicer nastopilo 53 reprezentanc, ki jih je žreb razvrstil v deset skupin – v sedem s po petimi ekipami in tri skupine s po šestimi.

Na EP se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci v vsaki skupini, še tri pa prek Lige narodov marca 2024. Na prvenstvo je neposredno uvrščena le gostiteljica Nemčija.

Se nam obeta nova nogometna pravljica?

Kvalifikacijske skupine za EP 2024 Skupina A: Španija, Škotska, Norveška, Gruzija, Ciper Skupina B: Nizozemska, Francija, Irska, Grčija, Gibraltar Skupina C: Italija, Anglija, Ukrajina, Severna Makedonija, Malta Skupina D: Hrvaška, Wales, Armenija, Turčija, Latvija Skupina E: Poljska, Češka, Albanija, Ferski otoki, Moldavija Skupina F: Belgija, Avstrija, Švedska, Azerbajdžan, Estonija Skupina G: Madžarska, Srbija, Črna gora, Bolgarija, Litva Skupina H: Danska, Finska, Slovenija, Kazahstan, Severna Irska, San Marino Skupina I: Švica, Izrael, Romunija, Kosovo, Belorusija, Andora Skupina J: Portugalska, Bosna in Hercegovina, Islandija, Luksemburg, Slovaška, Lihtenštajn

FOTO: Martin Metelko

Je čas za drugi nastop na evropskem prvenstvu?

Slovenija je doslej na EP nastopila enkrat, in sicer leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. Takrat smo doživeli tudi množični eksodus slovenskih navijačev na nogometna prizorišča, kjer so naše reprezentante podpirali z glasnim in čustvenim navijaškim zanosom.

In podoben zanos si želijo tudi na kvalifikacijah, na katerih bo naša izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Matjaža Keka lovila sanjsko uvrstitev. Glede na predstave, ki so jih uprizorili v zadnjem obdobju, pa je razlog za optimizem popolnoma upravičen. Na štirih tekmah so dosegli tri zmage in remi, kar je nedvomno odlična podlaga za začetek kvalifikacij marca prihodnje leto.

Na krilih Jana Oblaka in Benjamina Seška kot glavnih junakov reprezentance bo naša enajsterica skušala pokazati svojo pravo vrednost in dokazati, da so njihovi cilji več kot realni.

Evropsko prvenstvo bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v 10 nemških mestih: Berlinu, Münchnu, Dortmundu, Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Stuttgartu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in Leipzigu.

Se še spomnite, kako je bilo na EP 2000? Slovenija je na EP v Belgiji in na Nizozemskem odigrala tri tekme. Začeli so s tekmo proti Jugoslaviji, ki se je končala z rezultatom 3 : 3, sledil je poraz proti Španiji (1 : 2) in nato še remi proti Norveški (0 : 0). Uvrstitve v naslednji krog tekmovanja sicer niso dočakali, se je pa to prvenstvo številnim vtisnilo v spomin predvsem po neverjetni podpori navijačev – tako na prizorišču kot doma pred malimi zasloni. In prav navijači so tisti, ki znajo naše športnike potisniti na višje obrate.

Že danes lahko kupite paketne vstopnice za domače tekme slovenske reprezentance v kvalifikacijah. FOTO: Luka Vovk

Navijajte za nov uspeh slovenskega nogometa

Čas je, da Slovenci po 24 letih spet tekmujemo na največjem evropskem tekmovanju. Vendar bo za uspeh nedvomno potrebna tudi glasna podpora zvestih navijačev. To je popotnica, ki bo Slovenijo popeljala spet, kamor spada – med evropsko nogometno elito.

Zato ne čakajte in si že danes zagotovite posebne paketne vstopnice za vse domače tekme slovenske reprezentance v kvalifikacijah.

Predlagamo nakup paketnih vstopnic, saj je to kar 25 % ugodneje, kot če bi vsako vstopnico za domačo tekmo slovenske reprezentance plačali posebej.

Paketne vstopnice so v prodaji v dveh različnih kategorijah glede na položaj sedišča na stadionu:

Cene paketnih vstopnic znotraj 1. kategorije so 93,75 EUR za odrasle, 56,25 EUR za dijake, študente in upokojence ter 22,5 EUR za otroke do 14. leta starosti.

Cene paketnih vstopnic znotraj 2. kategorije so 75 EUR za odrasle, 45 EUR dijake, študente in upokojence ter 26,25 EUR za otroke do 14. leta starosti.

Na voljo so tudi paketne vstopnice za BELI VIP: cena za odrasle znaša 300 EUR, za otroke do 14. leta starosti pa 150 EUR.

KUPITE PAKETNE VSTOPNICE

FOTO: Martin Metelko

Razpored tekem Slovenije v letu 2023

Četrtek, 23. marca, ob 16.00: KAZAHSTAN – SLOVENIJA

Nedelja, 26. marca, ob 18.00: SLOVENIJA – SAN MARINO

Petek, 16. junija, ob 20.45: FINSKA – SLOVENIJA

Ponedeljek, 19. junija, ob 20.45: SLOVENIJA – DANSKA

Četrtek, 7. septembra, ob 20.45: SLOVENIJA – SEVERNA IRSKA

Nedelja, 10. septembra, ob 20.45: SAN MARINO – SLOVENIJA

Sobota, 14. oktobra, ob 18.00: SLOVENIJA – FINSKA

Torek, 17. oktobra, ob 20.45: SEVERNA IRSKA – SLOVENIJA

Petek, 17. novembra, ob 20.45: DANSKA – SLOVENIJA

Ponedeljek, 20. novembra, ob 20.45: SLOVENIJA – KAZAHSTAN

REŠITE ANKETO: Se nam po 24 letih obeta nova nogometna pravljica?

Naročnik oglasne vsebine je Nogometna zveza Slovenije