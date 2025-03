Bo nogometni modrec Luka Modrić še enkrat pretkano ukanil Francoze?

Za nogometne navijače ni počitnic. In menjati morajo tudi garderobo. Če so pretekli konec tedna v klubskih dresih kibicirali za svoja priljubljena moštva, so ta teden oblekli nacionalne drese. V ligi narodov je program končnice obilen, nekatere reprezentance tudi začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2026.

Predvsem uvodne četrtfinalne tekme evropske lige narodov so prinesle obilico čustvenih navdušenj. Najbolj zadovoljni so gotovo navijači (in tudi igralci) v kockastih dresih z rdeče-belo šahovnico. Hrvaški dresi so res modni hit, bili so vzor tudi za klubske drese nemškega prvoligaša 1. FSV Mainz 05. Hrvaška, tretja na zadnjem SP, je na splitskem Poljudu ugnala finalistko katarskega mundiala Francijo z 2:0 in pri tem zapravila tudi enajstmetrovko. Povratni dvoboj je jutri v Parizu, v Splitu pa je pozornost predvsem pritegnil dvoboj klubskih soigralcev iz Real Madrida Luke Modrića in Kyliana Mbappeja.

Že 39-letni hrvaški as Modrić se je proti zelo bledim galskim petelinom izkazal v obrambnih nalogah, ob tem je imel kar 87 odstotkov točnih podaj. »Odlična tekma, predvsem v prvem polčasu, velika zmaga. Odigrali smo vrhunsko, a tako smo tudi morali, da smo premagali tako močno reprezentanco,« je po obračunu dejal Luka Modrić. Če bo hrvaški kapetan 9. septembra napolnil že 40 let, pa je zanimivo tudi spomniti, da je strelec drugega zadetka Ivan Perišić 2. februarja praznoval 36. rojstni dan. Mbappe se je po pol leta vrnil v francosko izbrano vrsto in bil v »kroatski« senci tako kot njegovi soigralci.

87 odstotkov uspešnih podaj je imel hrvaški kapetan Luka Modrić v obračunu s Francijo

Najslabša predstava

V drugih uvodnih četrtfinalnih soočenjih je Nemčija v gosteh v Milanu ugnala Italijo z 2:1, Nizozemska in Španija sta se v Rotterdamu z 2:2 razšli brez zmagovalca, Danska pa je v Københavnu porazila Portugalsko z 1:0. Evropski prvaki Španci, tekmovalno neporaženi so že dve leti, so pri od 81. minute zaradi izključitve Jorrela Hata zdesetkanih oranžnih izenačili prek Mikela Merina v 93. minuti. »Kar malce žalostno je, če v zadnjih minutah prejmeš gol. Tega si nismo zaslužili, bili smo boljše moštvo. Če igraš z le desetimi nogometaši, tudi veš, da te čakajo težke minute,« je navrgel nizozemski selektor Ronald Koeman.

Mikel Merino je v Rotterdamu za Španijo izenačil v izdihljajih tekme. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Azzurri so vodili z 1:0, a so vztrajni Nemci za nedeljsko povratno tekmo v Dortmundu ustvarili odličen kapital. »Ni bilo lahko vrniti se po italijanskem vodstvu. V povratnem dvoboju bomo morali igrati prav tako odločno kot v Milanu, ne smemo niti pomisliti, da smo že opravili delo,« je razložil član elfa Jamal Musiala. Cristiano Ronaldo in portugalska tovarišija so kapitulirali na Danskem. »To je bila naša najslabša predstava v zadnjih dveh letih,« je le ugotavljal selektor Roberto Martinez. Kdo bo napredoval v polfinale? Počakajmo do nedelje zvečer.